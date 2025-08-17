Mücadeleyi yükselteceğiz

POLİTİKA SERVİSİ

Yayınladığı hutbeler aracılığı ile kadınları hedef alan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik tepkiler sürüyor.

Önceki gün kadınların miras hakkına ilişkin yayınlanan hutbenin yanı sıra son haftalarda kadınların yaşam tarzına yönelik hutbeleriyle öne çıkan, laikliğe yönelik saldırılarıyla gündem olan Diyanet’e dün Eğitim Sen tepki gösterdi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Bu hutbe, laiklik, eşitlik ve demokrasi karşıtı politikaların yeni bir örneğidir. Siyasal iktidar ve onun kurumları, tarikatlar ve cemaatlerle kurdukları ortaklık üzerinden toplumsal yaşamı kendi ideolojisi doğrultusunda adım adım dizayn etmekte; en kritik müdahaleyi ise kadınların ve kız çocuklarının anayasal haklarına, toplumsal eşitliğe, eğitim ve çalışma yaşamı başta olmak üzere en temel haklarına yöneltmektedir. Kadınların haklarını hedef alan bu zihniyet, Anayasayı ve eşitlik ilkesini açıkça ihlal etmektedir. İktidarın kadınların yaşam ve eğitim haklarına yönelttiği her saldırıya karşı çıkmaya devam edeceğiz”

Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’ndan (TÜBAKKOM), kadın haklarına yönelik yapılan açıklamada ise "Cumhuriyet’in ve laikliğin kadınlara kazandırdığı tüm hak ve özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DİYANET’E SUÇ DUYURUSU

Öte yandan Laiklik Meclisi de Diyanet’in yayımladığı hutbeye karşı suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda “Başvuruya konu cuma hutbelerinde, kişisel ve sosyal yaşamın, hatta bütün hak ve özgürlüklerin, islam dini kurallarına göre yorumlanması ve kullanılması, laik hukuk düzenine aykırı hareket edilmesi anlayışıyla yaklaşılmakta, bu yapılırken uzmanların da belirtiği üzere, dini kurallar da gerçeğe uygun yorumlanmamaktadır” ifadeleri yer aldı.