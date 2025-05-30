‘Mücbir’ haline mecburiyet!

Ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken faturayı emekçiye kesen AKP iktidarının afetzedelere yaptığı yardımlar da sorunlarıyla göze çarpıyor.

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mükelleflerden 2022 yılı sonu itibarıyla cirosu 2,5 milyon liranın altında olanların mücbir sebep hali 30 Kasım’a uzatıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, son kez olduğu kaydedilen süre uzatım kararıyla birlikte, mücbir sebep süresince verilmeyen beyanname ve bildirimler ile yapılacak ödemeler için yeni takvim belirlendi. Bu mükelleflerin e-defter oluşturma ve imzalama süresi ile e-defter ve berat dosyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine yüklenme süresi de 31 Aralık gün sonuna kadar uzatıldı. Mücbir sebep hali uzayan mükellefler, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki başvurularını 2 Mart 2026 Pazartesi günü sonuna kadar yapabilecek. Mükellefler, ilk taksitlerini peşin ödeme dahil 31 Mart 2026 gününe kadar, diğerlerini de bu taksiti takip eden aylık dönemler halinde ödeyebilecek. Bölgedeki yurttaşlar son kez uzatılmasına ve sadece 6 ay uzatılmasına tepkili.

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi İnal Öfkeli, son kez uzatılmasına ve sadece 6 aylık uzatılmasına eleştirdi. Öfkeli “Belirsizliklerle dolu bir süreç yürütülüyor. Bir kez uzatılsın ve böyle olacaksa da son defa olmasın. Genel olarak zaten ekonomi çok kötü, burası ekstra kötü. 6 ay uzatma yaptıklarında buraya ek bir muafiyet ya da kalıcı ve yapıcı bir çözüm getirilmeli. Ancak öyle bir durum yok. Direkt birkaç yıl uzatılmalıydı. Belli bir dönemin vergilerinin silinmesi ve işçi istihdam destekleri konuşulmadı. Şehrin beton olarak imarı yapılıyor ama ekonomi anlamında imarı da yapılmalı” dedi.

Malatya da bir esnaf ise kepenk kapatmanın eşiğine geldiğini söyledi.