Mücbir sebep hali için esnafa kalıcı çözüm şart

6 Şubat depremlerinden etkilenen kimi kentlerde uygulanan mücbir sebep hali için son gün bugün. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, sürenin uzatılması için çağrı yaptı.

“Yaz günü siftahsız kepenk kapatan esnafımızdan kış ayında borç tahsilatı mı yapılacak” diye soran Sadıkoğlu, “3 binden fazla esnafımız konteynerlerde hayata tutunuyor. Dile kolay, depremin üzerinden tam 22 ay geçti. Sormak istiyorum ne değişti? Yıkım işleri bitip Malatya ayağa mı kalktı? Esnafımız teslim edilen iş yerine, konteynerde yaşayan insanlar evine mi döndü? Çarşılarımız yapıldı, ticari akslar mı düzeldi? Ne değişti? Hal böyle iken mücbir sebep süresinin 3-4 aylık periyotlarla uzatılması bu şehre reva mı? Şehrin durumu ortada. Geride bıraktığımız süreçte esnafımız için değişen hiçbir şey olmadı. Bu, 21 metre konteynerde ailesini geçindirmeye çalışan esnafımızın üçüncü kışı. Yaz günü siftahsız kepenk kapattığı günler olan esnafımızdan kış ayında borç tahsilatı mı yapılacak” şeklinde konuştu.

Başkan Sadıkoğlu, “Talebimiz net, mücbir sebep süresinin 2 ay veya 3 ay daha uzatılmasını istemiyoruz. Süre net bir kararla, işyeri ve konutlar teslim edilinceye kadar uzatılmalıdır” dedi.