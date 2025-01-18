Mücbir sebep sadece patronlara uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya illeri ile Antep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde ilan edilen ve 30 Kasım 2024’te sona eren mücbir sebep uygulamasının 31 Mayıs 2025’e kadar uzatıldığını bildirdi. Bakan Vedat Işıkhan, kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Işıkhan, “Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir” dedi.

Mücbir sebep kararı ile patronların 6 Şubat 2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 30 Haziran 2025 tarihine kadar, 2023 ve 2024 yılları Ocak-Aralık ve 2025 yılı Ocak-Nisan aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31 Aralık 2025 tarihine kadar ertelendi.

Işıkhan’ın yaptığı paylaşım şöyle: "Bakanlığımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızca gerekli olan tüm düzenlemeler deprem bölgesindeki sigortalılarımız ve işverenlerimiz için ivedilikle hayata geçirilmektedir. Bu kapsamda, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde 30 Kasım 2024 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 31 Mayıs 2025 tarihine kadar uzatılmış olup meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla; Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, mücbir sebep sona erme tarihine kadar vermekle yükümlü oldukları her türlü bilgi, belge ve beyannamelerinin, 16/6/2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi halinde söz konusu bilgi, belge ve beyannamelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılması sağlanmıştır. Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 06 Şubat 2023 ila 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 30 Hazarin 2025 tarihine kadar ödeyebilmeleri sağlanmıştır."