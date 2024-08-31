Mücbirden tasarruf afetzedeye taarruz

Ekonomik kriz giderek derinleşirken faturayı emekçilere kesen AKP iktidarının depremzedelere yaptığı yardımlar teker teker son buluyor. Depremle yerle bir olan Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali bugün itibarıyla bitecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Hatay’da düzenlediği toplantıda 5 ilçe için mücbir sebebi uzatma sinyali verildi.

BirGün'ün edindiği bilgiye göre; Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ile AFAD yöneticileri hata içi önce Malatya ardından Hatay’a giderek mücbir sebep haline ilişkin toplantılar yaptı. Son olarak Hatay’da düzenlenen toplantıda, Hatay’daki 5 ilçede mücbir sebep halinin uzatılabileceği konuşuldu. Bu 5 ilçe; Kırıkhan, Hassa, Antakya, Defne, Samandağ olarak sıralanırken sürecin 2 hafta içinde resmiyete kavuşacağı da kaydedildi. Bölgede yaşayan emekçiler ise bölge ayağa kaldırılana kadar sürecin uzatılması yönünde çağrı yaptı.

GEREĞİNİ YAPIN

Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi İnal Öfkeli, mücbir sebep halinin uzatılması yönünde çağrı yaparak “5 ilçede uzatma kararıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Kent ayağa kalkmış değil. Aslında bizim bununla ilgili bir talepte bile bulunmamamız gerek ve Bakanlığın gerekeni yapması gerekiyor. Yaklaşık 300 bin konut ve işyerinin yıkıldığı kentte beyanname talep edilmesi ne akla ne mantığa ne de vicdana sığar. Şartsız bir şekilde tüm depremzedelere konut ve işyerleri teslim edilene kadar uzatılmalıdır” dedi. Hatay’da da esnaflık yapan depremzede “Eski borçlarımızın silinmesini istiyoruz. Biz kaderimize bugün itibarıyla terk edilmiş olacağız. Bu şehirden gitmek istiyoruz ama bu da imkânsız. Hiçbir esnaf bulunduğu durumdan memnun değil. İsteğimiz devletin bu bölgede ciddi bir çalışma yapması. Mücbir sebep halinin uzatılması lazım. Bu bölgeden yıllarca vergi almaması lazım” diye konuştu.

BAKANA MEKTUP

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da “süresiz uzatma” çağrısında bulunarak “Uygulamanın son bulmasının yaratacağı sonuçları Bakan Yardımcısı Cantimur’a anlattık. Bakan yardımcısı, ‘Bu konudaki düşüncem net, uygulama uzatılmalı’ dedi. İktidar gereğini yapmalı. 2 yıl uzatılmalı” dedi. Mücbir sebep halinin uzatılması talebiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e mektup gönderen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da “Mücbir sebep halinin uzatılmaması, esnafın tabutuna çivi çakmak anlamına gelir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa ile Sivas’ta yaşanan depremin ardından 31 Temmuz 2023 arasında mücbir sebep ilan etmişti. Daha sonra mücbir sebep hali Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için önce 30 Kasım 2023’ten 30 Nisan 2024’e, daha sonra da 31 Ağustos 2024’e uzatılmıştı.

TEŞVİK SAĞLANMALI

Mali müşavirler, esnaf, sanayiciler ve tüccarlar taleplerini şöyle sıraladı:

• Afetzedelere evleri ve işyerleri teslim edilene kadar süreç uzatılmalı.

• Vergi, SGK muafiyeti ve teşviki sağlanmalı.

• Yapılması düşünülen yatırımlar için teşvik sağlanmalı.

• Ödenemeyen vergi ve sigorta borçlarına uygulanacak taksit süresi 48 ay olmalı.

• Taksitlendirme şartları ve teminat zorunluluğu deprem bölgesi için aranmamalı.

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Depremlerde yerle bir olan kentlerde, mücbir sebep hali ilan edildi. Depremzede mali müşavirlerin, sanayicilerin, esnafların ve tüccarların SGK ve vergi borçları ertelendi.