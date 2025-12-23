MUÇEV bir kıyıyı daha peşkeş çekti

Madenler, taşocakların ve termik santralların kuşattığı Muğla’da doğa talanı hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Marmaris’in Selimiye Mahallesi Derinazmağı Mevkii’nde yapılmak istenen yat limanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan proje, bölge halkının ve yaşam savunucuların tüm itirazlarına rağmen onaylandı. Portmarin Liman İşletmeciliği Turizm İnşaat A.Ş. imzalı projenin yerinin MUÇEV tarafından kiralandığı anlaşıldı. Kıyılar bir kez daha kamusal kullanımdan çıkarılarak rant projelerine açıldı.

Proje kapsamında 145 yat ve tekne kapasiteli bir liman planlandı. Yatırım bedeli yaklaşık 446 milyon TL olarak açıklandı. Yat limanının yapılacağı alan, MUÇEV tarafından şirkete kiralandı. Ön izin sözleşmesi 12 Mayıs 2023’te imzalandı. Sözleşme süresi 10 yıl olarak belirlendi. Proje alanında uzun yıllar tarımsal faaliyet yürütüldü. Ancak son dönemde yapılan tarımsal kullanım izni başvuruları reddedildi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Kent Politikaları Derneği, konuyla ilgili BirGün’e yaptığı açıklamada, “Selimiye Koyu, Marmaris’in en hassas ve korunması gereken alanlarından biridir. Buna rağmen Bakanlık, çevreyi koruma sorumluluğunu bir kenara bırakarak rant odaklı bir şehircilik anlayışıyla hareket etmektedir. Bilimsel veriler, ekolojik raporlar ve bölge halkının açık iradesi yok sayılmaktadır. Bu koy, mevcut haliyle dahi yoğun baskı altındadır; yeni bir marina projesini kaldırabilecek durumda değildir. Yapılması planlanan dolgu ve inşaat faaliyetleri deniz tabanını tahrip edecek, akıntıları bozacak ve canlı yaşamını geri dönülmez biçimde yok edecektir. Bölge halkı olarak ‘Bu projeyi istemiyoruz’ demiştik. Ancak bu itirazlar dikkate alınmamış, kararlar masa başında alınmıştır. Selimiye’nin kıyıları kamusal alanlardır ve sermayeye devredilemez. Bizler bu denizin, bu kıyıların gerçek sahipleriyiz. Bu nedenle hukuki ve toplumsal tüm haklarımızı kullanacağız. Selimiye Koyu’nun talan edilmesine izin vermeyeceğiz. Var olduğumuz sürece bu projeyi yaptırmayacağız” denildi.

∗∗∗

SADECE İSMİ DEĞİŞTİ

MUÇEV’in, ülkenin birçok noktasında sahil, plaj ve ormanlık alanları ihalesiz biçimde işletmeye aldığı bilindi. Kamu ortaklığıyla faaliyet yürüten şirketin unvanı yakın zamanda değiştirildi, merkezi Ankara’ya taşındı. MUÇEV, artık “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” adıyla faaliyet gösterdi. Şirketin ismi değişse de kıyıların kamusal niteliğini zayıflatan uygulamalar devam etti.