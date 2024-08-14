MUÇEV bu kez gözünü Bitez Halk Plajı’na dikti

Muğla’nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi’nde bulunan mavi bayraklı halk plajı, son bir aydır tartışmalı bir proje ile gündemde.

Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından plajın ortasında inşaatına başlanan ‘Beach Club’ projesi, bölge halkı ve yaşam savunucularının tepkisi üzerine durduruldu. Ancak, şirketin plajı hâlâ işgal ettiği ortaya çıktı.

MUÇEV, geçtiğimiz ay plajda 25 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde ahşap bir iskele inşaatı başlattı. Projeye bölge halkı tepki gösterdi.

Tepkiler sonuç verdi ve inşaat durduruldu. Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi, geçtiğimiz günlerde bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede şirketin inşaat malzemelerini plajda bıraktığı ve halkın kullanımına açık olan alanın işgal edildiği görüldü.

Özgür Kıyılar Bodrum İnisiyatifi, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bitez Halk Plajı, bölge halkının nefes aldığı, dinlendiği önemli bir alan. MUÇEV’in burada yaptığı bu proje, hem doğaya zarar veriyor hem de halkın kullanım hakkını gasp ediyor. Kıyılar, herkesin ortak malıdır ve böyle kalmalıdır" ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca, projenin iptal edilmesi gerektiği, aksi takdirde direnişin süreceği vurgulandı.

ÖZGÜR KIYILAR İSTİYORUZ

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Muğla’nın onlarca kıyısında ve Bodrum Cennet Koy’da yaşanan işgali şimdi ise tüm Bitez kıyılarına yaymak istiyorlar. Bizler, başta Bodrum olmak üzere tüm kıyıların, Anayasa’nın emrettiği üzere tüm canlıların ve halkın özgür ve eşit bir şekilde ulaşımının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını talep ediyoruz. Kıyılarımızın doğal yapısının bozulması, plajlarımızın ticarileştirilmesi Anayasa’ya aykırı olduğu gibi ülke turizmine de büyük zarar vermektedir. Kıyılarımızda Anayasa’ya aykırı kiralama ve ecrimisil uygulamasının sonlandırılmasını istiyoruz. Foklarla, balıklarla, yengeçlerle, deniz kaplumbağaları ile, kum zambakları ile, martılarla, çocuklarımızla denizde yüzmek, kumsalda özgürce uzanmak istiyoruz. Sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilir bir turizm için özgür kıyılar istiyoruz.”

KIYILARIN BELASI MUÇEV

MUÇEV’in bu girişimi, sadece Bodrum’u değil, Ege Bölgesi’nin genelini ilgilendiren bir sorun olarak öne çıkıyor. MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında yönetiliyor.

Ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar, ihalesiz olarak MUÇEV'e veriliyor. 20 bin TL sermaye ile kurulan MUÇEV’in yönetimi, AKP’nin bürokratlarıyla doldurulmuş durumda. Şirketin toplam sermayesi ise 50 bin TL olarak kayıtlara geçti.

MUÇEV, Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajları işgal ediyor. Şirket, orman ve sit alanlarını bile talan ederken kendilerine tahsis edilen bölgeleri üçüncü şahıslara kiralıyor. Bu durum özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yurttaşların tepkisini çekiyor. MUÇEV’in bu uygulamalarına karşı bölge halkı mücadele ediyor. Son olarak Bakanlığın, ‘Denizler Halkındır’ projesinin arkasından da MUÇEV çıktı.

Bakanlık, proje kapsamında 100 yeni plaj açacak ve bu plajların işletmesi MUÇEV’e verilecek. MUÇEV'in uygulamaları karşısında yurttaşlar; sahiller, koylar ve ormanlık alanların halkın kullanımına açık olması gerektiğini savunarak mücadeleye devam ediyor.