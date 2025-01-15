MUÇEV gözünü Selimiye’ye dikti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Selimiye Koyu’nda yapılması planlanan ve geçen ay ÇED süreci başlayan 145 yat kapasiteli marinaya halk tepkili. Marinanın Muğla Turizm Çevre Vakfı Turizm ve Ticaret Şirketi (MUÇEV) tarafından Selimiye’ye yapılacağını belirten yaşam savunucuları "Marina, Selimiye’deki bütün akışı ortadan kaldırma tehdidi taşıyor. Büyük bir yıkım anlamına geliyor. Söz konusu tesisin yapılmasını kabul etmiyor, onaylamıyor, reddediyoruz" dedi. Projenin halk bilgilendirme toplantısı yarın saat 11.30’da Selimiye Köyü’nde yapılacak.

KİRLİLİK ARTAR

Planın hayata geçirilmesi halinde ‘göl’ görünümündeki durgun suyuyla bilinen Selimiye Koyu’nda telafisi imkansız çevre tahribatına yol açacağını söyleyen Muğla Kent Politikaları Derneği Kurucu Üyesi ve Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Marmaris Temsilcisi Halime Şaman, ‘‘Bu proje hem deniz ekosistemini hem de bölge halkının geçim kaynaklarını yok edecek çevre felaketine yol açacak’’ uyarısında bulundu. Yarın saat 11.30’da halk toplantısı yapılacağını anımsatan Şaman ‘‘Sadece doğayı sevenler değil, yaşam alanlarının gasp edilmesine dur demek isteyen herkesin dayanışması çok önemli’’ dedi.

Proje alanının aynı zamanda Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma bölgesinde olduğunu vurgulayan Şaman ‘‘Bu bölge sahip olduğu habitat ve bir üreme alanı olması nedeniyle de balıkçılığa kapalı bir alan. Koruma dereceleri çok yüksek. Burada bir marinanın düşünülmesi zihni sinir bir proje’’ değerlendirmesini yaptı. Şaman, özetle şöyle devam etti: ‘‘Para kazanma hırsı o kadar gözlerini bürümüş ki Ege’nin başına musallat olan MUÇEV, Selimiye’de de karşımıza çıktı. Öyle ki 50 metre büyüklüğündeki teknelerin de yanaşabileceği çok büyük bir marina talebi bu. Marina ile yapılacak dalgakıran, Selimiye Koyu’nun neredeyse boğazının yarısını kapatıyor. Dalga hareketliliğinin zayıf olan bir koyu siz açık denize açılan kısmın da yarısını da kapatıyorsunuz. Nefes alamaz ve yaşayamaz hale getireceksiniz. Marinanın yapılacağı Derin Azmak, derenin denize döküldüğü bir yer. Önünü betonla doldurularak, kıyı yapısı değiştirilerek ekosisteme müdahale edilmek isteniyor. Selimiye Köyü’nü ve koyunu yok etmeyi hedefleyen projeye halk karşı.’’

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HEP AYNI YOLU İZLİYORLAR

Söz konusu kıyı alanının MUÇEV’e kiralandığını söyleyen Şaman "Ancak tanıtım dosyasına ‘Port Marin’ ismiyle çıktı proje. MUÇEV başka yerlerde de olduğu gibi işi bir firmaya taşere etmiş durumda. MUÇEV bir süredir bu yolu izliyor. Kiralamayı kendi adına yapıyor ama alt kiracılarla taşere ederek ilerliyor. Bunu Karacasöğüt’te Koçak İnşaat üzerinden yaptı. Selimiye’de de Port Marine üzerinden ilerlediğini görüyoruz. Ama asli kiralayıcı MUÇEV" dedi.

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PROJE NELERE YOL AÇACAK?

Koyun durgun yapısı nedeniyle kendini temizleme yeteneği yok; marina projeleri en önemli kirleticiler arasında olup, canlıların yaşam alanlarını yok eder. 400 zeytin ağacı tehlikede! Doğal zenginliklerimiz turizm ve ticaret uğruna yok edilmemeli. Selimiye halkı, turizm ve balıkçılıkla geçiniyor. Marina, bölge halkının geçim kaynaklarını tehdit ediyor. Selimiye Koyu, Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Alanı’nda yer alıyor. Bu statü bölgenin korunması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.