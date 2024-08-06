MUÇEV’de gelen giden AKP’den

Kıyıları yasaya aykırı olarak işgal eden MUÇEV’in yönetim kadrosu yenilendi. Yeni yönetim başkanı AKP’li Hacı Abdullah Uçan oldu. Yönetimde yer alan isimler önceki yönetimdeki gibi AKP’nin bürokratlarından oluştu.

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV), şirketinin yönetim kadrosunu yeniledi. Şirketin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Abdullah Uçan oldu. Uçan, Erdal Türk’ün yerine getirildi. Türk, Türkiye Çevre Koruma Vakfı İktisadi İşletmesi Genel Müdürü ve 2018 yılında AKP Karaman Milletvekilli aday adayıydı.

Türk’ten farklı olmayan Uçan da 2019 yılında AKP’nin Sultanbeyli Belediye Başkan aday adayı olmuştu. Uçan aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü olarak da görev yapıyor.

YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİKLER

MUÇEV'in yönetim kurulunda da önemli değişiklikler yaşandı. Bakanlığın Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz ve Bakanlığın Strateji Geliştirme Başkanı ve Türkiye Çevre Ajansı Yönetim Kurulu üyesi Sadi Kızık görevden alındı. Onların yerine, Bakanlık Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz ve Bakanlık Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim yeni yönetim kuruluna dahil edildi.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nde (MERSİS) yer alan bilgilere göre yeni yönetim şu şekilde:

• Bakanlığın Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan

• Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan

• Muğla Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan

• AKP Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve eski Kayseri Milletvekilli İsmail Tamer

• Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Hasan Bebek

• Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Zübeyir Dedeoğlu

• Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Sami Kulaklıoğlu

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral

• Bakanlığın Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü Bedri Sinan Gül

• Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun

• Bakanlık Personel Genel Müdürü İbrahim Yılmaz

• Bakanlık Yüksek Fen Kurulu Başkanı Ertan Yetim

MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında yönetiliyor. Ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar, ihalesiz olarak MUÇEV'e veriliyor. 20 bin TL sermaye ile kurulan MUÇEV’in yönetimi, AKP’nin bürokratlarıyla doldurulmuş durumda. Şirketin toplam sermayesi ise 50 bin TL olarak kayıtlara geçti.

HER YER MUÇEV’İN

MUÇEV, Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken koylar ve plajları işgal ediyor. Şirket, orman ve sit alanlarını bile talan ederken kendilerine tahsis edilen bölgeleri üçüncü şahıslara kiralıyor. Bu durum özellikle turizm bölgelerinde yaşayan yurttaşların tepkisini çekiyor. MUÇEV’in bu uygulamalarına karşı bölge halkı mücadele ediyor. Son olarak Bakanlığın, ‘Denizler Halkındır’ projesinin arkasından da MUÇEV çıktı. Bakanlık, proje kapsamında 100 yeni plaj açacak ve bu plajların işletmesini MUÇEV’e verilecek. MUÇEV'in uygulamaları karşısında yurttaşlar, sahiller, koylar ve ormanlık alanların halkın kullanımına açık olması gerektiğini savunarak mücadeleye devam ediyor.