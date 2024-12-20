MUÇEV’e geçit verilmedi: Göcek’te kıyı yağmasına yargı freni

Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi’nde, Günlüklü Koyu’nda (Osman Ağa Koyu) imar planında orman alanı, kumsal alanı ve üçüncü derece doğal sit alanı olarak geçen taşınmazla ilgili düzenlenen yapı ruhsatı ve imar durum belgesi iptal edildi.

Muğla 3. İdare Mahkemesi, yurttaşların kamu yararı gerekçesiyle açtığı davada, kıyı alanlarının korunmasının bir zorunluluk olduğuna karar verdi. Öte yandan bu alanın MUÇEV tarafından Hasay Emlak İnşaat Turizm Ltd. şirketine kiralandığı öğrenildi.

Göcek Halk Meclisi ve yurttaşlar, taşınmazın Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kaldığını belirterek yapı ruhsatı ve imar durum belgesine karşı dava açtı. Mahkeme, dava dilekçesinde yer alan, “Bölgenin kamu yararı ilkelerine aykırı şekilde kar amaçlı yapılaşmaya açıldığı ve çevre ihlallerinin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmadığı” ifadelerini haklı buldu.

Kararda, taşınmazın Fethiye-Göcek Çevre Düzeni Planı’nda orman, kumsal ve doğal sit alanı olarak geçtiği belirtildi. Ancak bölgede uygulama imar planının bulunmadığı vurgulandı. Bu durumun, taşınmaza ilişkin imar durum belgesi düzenlenmesini hukuken mümkün kılmadığı ifade edildi. Mahkeme, yapı ruhsatının iptali nedeniyle bu konuda ayrıca karar verilmesine gerek görmezken, imar durum belgesini hukuksuz bularak iptal etti.

GÖCEK’İN KORUNMASI GEREKİYOR

Göcek Halk Meclisi, bu kiralama işleminin kamu yararı ilkesine aykırı olduğunu ve bölgenin doğal yapısına zarar verdiğini vurguladı. Meclisin açıklamasında, Göcek ve çevresindeki koyların tamamının Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünde olduğu hatırlatılarak şu ifadeler yer aldı:

"Bu karar, Göcek ve koyları açısından son derece önemlidir. Çünkü bu karar, yalnızca mevcut hukuksuzlukları tespit etmekle kalmayıp gelecekte yaşanabilecek ihlallerin de önüne geçecektir. Kıyı alanlarının toplumun tüm kesimlerinin kullanımına açık tutulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu mahkeme kararı, yapılaşmaya karşı direnişte halkımızın ve ilgili kurumların en büyük dayanağıdır. Göcek’in korunması için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz."

MUÇEV’İN PROJELERİ İPTAL EDİLİYOR

MUÇEV’in tartışmalı projeleri son dönemde iptal edilmeye başlandı. Temmuz ayında Marmaris Karacasöğüt’teki “Yat Yanaşma Yeri Projesi”nin yapı ruhsatı Marmaris Belediyesi tarafından iptal edildi.

Ekim ayında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MUÇEV’in Fethiye Göcek’te yapmayı planladığı “Yat Yanaşma ve Bağlanma Yeri Projesi”ni “ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığı” gerekçesiyle çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecini sonlandırdı.

Geçtiğimiz günlerde Marmaris Selimiye Mahallesi’nde MUÇEV’in yat limanı genişletme projesinin de ÇED süreci iptal edildi.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİLER

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV’in, ülkenin birçok noktasındaki sahilleri, plajları ve ormanlık alanları ihalesiz olarak işletmeye aldığı biliniyor.

Yönetimi kamu yöneticileri ve AKP’li isimlerden oluşan MUÇEV Turizm Anonim Şirketi’nin ismi yakın zamanda değiştirildi. Merkezi Ankara’ya taşınan şirket, artık “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” adıyla faaliyet gösteriyor.