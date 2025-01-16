MUÇEV’e halk yine engel oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Selimiye Koyu’nda, MUÇEV tarafından yapılması planlanan 145 yat kapasiteli marina projesine halk tepki gösterdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, proje kapsamında çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecine yönelik halkın katılım toplantısı düzenlenmek istendi. Ancak toplantı, yurttaşlar ve yaşam savunucularının yoğun protestoları nedeniyle yapılamadı. Yaklaşık 20 dakika boyunca “Selimiye’ye marina istemiyoruz” sloganları atıldı.

Marmaris Kent Politikaları Derneği (MKPD) üyeleri ve bölge halkı, marina projesine karşı mücadelesini 8 Ocak’ta başlattı. Toplantı öncesinde mahalle girişine “Selimiye’ye marina istemiyoruz” yazılı pankart asan yurttaşlar, bugün düzenlenecek toplantıda da ortak tavır sergilemek için bir araya geldi.

Toplantının yapılacağı restoranın önünde toplanan Selimiye halkının yanı sıra Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Tunç Telli, TMMOB temsilcileri, Deniz Ticaret Odası yetkilileri ve yaşam savunucuları da katıldı. Bakanlık ve firma yetkilileri toplantıyı başlatmaya çalıştığı sırada yurttaşlar sloganlarla tepkilerini dile getirdi. 20 dakika süren protestolar sonrası yetkililer toplantıyı yapamadan alanı terk etti.

"KOYUN DÖRTTE BİRİNİ İŞGAL EDECEK"

MKPD Kurucu Üyesi Halime Şaman, Selimiye Koyu’nun Datça-Bozburun Özel Çevre Koruma Alanı’nda bulunduğuna dikkat çekerek, projenin koyun dörtte birini işgal edeceğini ve telafisi imkânsız zararlar vereceğini söyledi. Şaman, “Proje, kendini temizleme özelliği olmayan durgun suya sahip koydaki doğal akışı ortadan kaldıracak” dedi.

Protestoya katılan bir yurttaş ise, “Bir basamak yaptık diye cezaevine girerken buraya kocaman tesis yapmaya kalkıyorlar. Selimiye’ye marina istemiyoruz” diyerek tepkisini dile getirdi. Marmaris Belediyesi Başkan Vekili Tunç Telli de, korunması gereken bir alanda marina yapılmasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, “Bu projenin karşısında duracağız, halkın yanındayız” ifadelerini kullandı.