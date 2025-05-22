MUÇEV’e karşı direniş büyüyor

Mahir KANAAT

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi’nde, MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından yapılmak istenen 145 yat kapasiteli marina projesine yönelik tepkiler artarak sürüyor. Projeye karşı çıkan bölge halkı ve yaşam savunucuları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 27 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilecek İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı öncesinde Selimiye’de bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Kıvanç Akgül’ün çağrısıyla düzenlenen toplantıya; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Mimarlar Odası Marmaris Temsilcisi Oğuz Can, Kent Politikaları Derneği, MUÇEP adına Halime Şaman, Deştin Çevre Platformu ve Karacasöğüt’ten yaşam savunucuları katıldı.

Toplantıda söz alan yurttaşlar, MUÇEV tarafından başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) sürecinin hem hukuki hem de toplumsal meşruiyetini yitirdiğini ifade etti. Toplantıda, marinanın Selimiye’nin ekosistemine, geçimlik turizmine ve sosyal dokusuna vereceği zarar detaylı biçimde ortaya kondu. Küçük ölçekli balıkçılığın yok olacağı, halkın kıyı erişiminin engelleneceği ve bölgenin sermayeye teslim edileceği vurgulandı.

MÜCADELE SÜRECEK

Toplantıda alınan karar doğrultusunda yaşam savunucuları, 27 Mayıs’ta yapılacak İDK toplantısına katılarak projeye karşı bilimsel, hukuki ve toplumsal itirazlarını Bakanlık yetkililerine iletecek. Selimiye halkı, kıyılarını, doğasını ve geçimlik ekonomisini korumak için mücadeleyi büyüterek sürdüreceğini ilan etti.

Toplantı sonrası ortak açıklamada, “13 Aralık 2024’te başlatılan süreç boyunca bilimsel veriler ve halkın itirazları göz ardı edildi. Proje, kıyı yapısını tahrip edecek; deniz çayırlarını ve koruma altındaki türlerin yaşam alanlarını yok edecek. Bu proje halkın iradesine aykırıdır, kabul etmiyoruz” denildi.

MUÇEV HAKKINDA

MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 2014 yılında kuruldu. Şirketin yönetiminde bürokratlar, eski kaymakamlar ve valiler yer alıyor. Muğla Ticaret Müdürlüğü’ne kayıtlı olan şirketin merkezi daha sonra Ankara’ya taşındı ve adı “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte MUÇEV’in, Ege ve Akdeniz kıyılarının ötesine geçerek Türkiye genelindeki kıyı bölgelerinde faaliyet yürütmesi bekleniyor. Şirketin başkanlığını, AKP Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hacı Abdullah Uçan yürütüyor.