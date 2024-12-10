MUÇEV’e sit engeli

Muğla'nın Marmaris ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde MUÇEV'in yat limanı genişletme projesi iptal edildi. Şirketin, “Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artışı” için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) başvurusu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Kararda, "Projenin su altında, 2863 sayılı Kanun'un 6. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının tespit edildiği anlaşıldığından, projenin uygun olmadığına, Müze Müdürlüğü tarafından sualtı çalışması sonucunda tespit edilen alanın birinci derece arkeolojik sit olarak tescil edilmesine yönelik kurum uzmanlarınca 2863 sayılı Kanun'un 7. maddesi kapsamında tescil işlemlerinin başlatılmasına, söz konusu alanda herhangi bir inşaat ve fiziki işlemde bulunulmamasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: "Projenin, ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığının tespiti halinde, ÇED süreci aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır" hükmü gereğince, yapılması planlanan yat ve tekne bağlama iskelesi kapasite artışı projesi için yürütülen ÇED süreci sonlandırılmıştır.

KAPASİTESİNİ 70’E ÇIKARMAK İSTEDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bölgede MUÇEV'in yat limanını büyütmesi için 30 Mayıs 2023 tarihinde imar planı değişikliğine gidildi. İmar planına bölge halkı itiraz etti, ancak sonuç alınamadı. Şirket, son olarak yat limanını genişletmek için Bakanlığa başvuruda bulunarak ÇED sürecini başlattı. Şirket, 45 tekne bağlanabilen marinanın kapasitesini 70'e çıkarmak istedi. 7 bin 992 metrekarelik alanda yapılmak istenen proje, özel çevre koruma bölgesi, doğal sit ve önemli doğa alanı statüsünde bulunuyor. Proje bedeli 9 milyon 500 bin TL olarak belirlendi.

MUÇEV’İN DİĞER PROJELERİ DE İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, temmuz ayında MUÇEV’e ait Marmaris Karacasöğüt'teki "Yat Yanaşma Yeri Projesi"nin yapı ruhsatı Marmaris Belediyesi tarafından iptal edildi. Ekim ayında ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, MUÇEV'in Fethiye Göcek'te yapmayı planladığı "Yat Yanaşma ve Bağlanma Yeri Projesi"ni "ilgili mevzuat bakımından uygun olmadığı" gerekçesiyle ÇED sürecini sonlandırdı.

İSMİ DEĞİŞTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği'ne bağlı Muğla'ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV'e, ülkenin birçok noktasındaki sahiller, plajlar ve hatta ormanlık alanlar ihalesiz olarak verildi. Şirketin yönetimi, kamu yöneticileri ve AKP'li isimlerden oluşmakta. Muğla Ticaret Müdürlüğü'ne kayıtlı MUÇEV Turizm Anonim Şirketi'nin adı, geçtiğimiz günlerde değiştirildi. Merkezi Ankara'ya taşınan ve artık Ankara Ticaret Müdürlüğü'ne bağlı olan şirketin adı, Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi oldu.