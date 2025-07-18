MUÇEV’in marina projesine tepki: "Sahillerimizi betonlaştırmayın"

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi’nde, MUÇEV Turizm Ticaret A.Ş. tarafından Bozburun Körfezi’nde yapılması planlanan marina projesine bölge halkı tepki gösterdi. Henüz çevresel etki değerlendirme (ÇED) dosyası yayımlanmayan projenin denizel alanda yürütülen ön çalışmaları, halkın direnişiyle engellendi. Geçtiğimiz hafta karada sürdürülen faaliyetler de Bozburunluların tepkisi sonucu durdurulmuştu.

Bozburun’da bir araya gelen yurttaşlar, yaptıkları açıklamada projeye karşı olduklarını vurguladı. Açıklamada, “Sahilimiz, limanımız Bozburun halkınındır. Burada doğan, doyup yaşayan herkesindir. Birkaç yandaşa peşkeş çekilmeyecek kadar değerlidir. Yapılması planlanan marina ile iç denizimiz bir foseptik çukuruna dönüşecek, canlı yaşamı sona erecektir. Dünya mirası koylarımız yok olacak. Buradan geçimini sağlayan turizm işletmeleri ve çalışanlar büyük zarar görecektir. Biz yüksek sesle söylüyoruz: Bozburun’da marina istemiyoruz. ‘İmar çalışması’ bahanesiyle marina hazırlıkları çoktan başladı. Köylerimizde yıllardır süren imar sorunu nedeniyle neredeyse sabıkasız kimse kalmadı. Çocuğuna ev yapan, hatta kümes inşa edenler bile imarsızlıktan ceza alırken, yandaşa bir gecede imar çıkarılıyor. Bu, iktidarın halkı değil, ranta dayalı sermayeyi düşündüğünün açık bir göstergesidir” diye belirtildi.

VİCDANİ BİR SORUMLULUKTUR

Açıklamada şunlar dile getirildi: “Marinadan önce yapılması gereken çok şey var. Köylerimizin imar ve altyapı eksikleri tamamlanmalı. Zenginlere yazlık yapmadan önce, köylünün yıllardır beklediği hizmet getirilmelidir. Emek en yüce değerdir. Bozburun sakin, doğayla uyumlu, çevresine duyarlı yapısıyla Akdeniz’in sayılı mahallelerinden biridir. Onca yokluğa, imarsızlığa ve unutulmuşluğa rağmen halkı yılmadan emek vermeye devam etmektedir. Bu emeğe sermayenin gücüyle çökülemez. Atalardan bugüne uzanan bu yaşam biçimine yalnızca destek olunabilir. Doğayı, çevreyi ve emeği korumak anayasal ve vicdani bir sorumluluktur.”

MUÇEV HAKKINDA

MUÇEV, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile Muğla Valiliği’ne bağlı Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında 2014 yılında kuruldu. Şirketin yönetiminde bürokratlar, eski kaymakamlar ve valiler yer alıyor. Muğla Ticaret Müdürlüğü’ne kayıtlı olan şirketin merkezi daha sonra Ankara’ya taşındı ve adı “Kıyı Yönetim ve Çevre Koruma Anonim Şirketi” olarak değiştirildi. Bu değişiklikle birlikte MUÇEV’in, Ege ve Akdeniz kıyılarının ötesine geçerek Türkiye genelindeki kıyı bölgelerinde faaliyet yürütmesi bekleniyor. Şirketin başkanlığını, AKP Sultanbeyli Belediye Başkan Aday Adayı Hacı Abdullah Uçan yürütüyor.