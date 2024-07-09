MUÇEV’in ruhsatı iptal edildi

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Limited Şirketi’ne ait Marmaris Karacasöğüt’teki ‘Yat Yanaşma Yeri projesinin yapı ruhsatı Marmaris Belediyesi tarafından iptal edildi.

MUÇEV’in 187 tekne-yat yanaşma yeri kapasiteli ‘Yat Yanaşma Yeri Kapasite Artırımı’ projesine 9 Eylül 2020’de ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verilmişti. Daha sonra Muğla 3. İdare Mahkemesi, söz konusu proje için kararı iptal etmiş, Danıştay 6. Dairesi, Temmuz 2022’de kararı onamıştı.

Ardından MUÇEV için yeniden ÇED süreci başladı. Bu kez ÇED olumlu kararı verildi. ÇED süreci içerisinde proje yatırımcısı unvan değişikliğine giderek yatırımcı adı MUÇEV Turizm Tic. A.Ş, proje adı ise “Yat Limanı, Yat ve Tekne Bağlama İskelesi Kapasite Artırımı” olarak değiştirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUÇEV projesi için itiraz davası açmış, açılan davada ‘ÇED olumlu’ kararı, 2023 Aralık ayında Muğla 1. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Marmaris Belediyesi de 27 Haziran 2024’te MUÇEV’in projesinin yapı ruhsatını iptal etti.