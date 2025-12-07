Muçi fırtınası İzmir’de esti: Trabzonspor ikinci sıraya yerleşti

Süper Lig’in 15. haftasında Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe’ye konuk oldu. Tempolu ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1’lik skorla kazanarak kritik bir üç puanın sahibi oldu.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Trabzonspor, ikinci yarının başında öne geçti. 46. dakikada Ernest Muçi, ceza sahası içinde yaptığı şık vuruşla takımını 1-0 öne taşıdı. Maçın kontrolünü büyük ölçüde elinde tutan Trabzonspor, 76. dakikada yine Muçi ile farkı ikiye çıkardı. Göztepe’nin tek golü ise 85. dakikada Dennis’ten geldi.

Kalan dakikalarda İzmir ekibinin baskısı skoru değiştirmeye yetmedi ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

MUÇİ FORMUNUN ZİRVESİNDE

Trabzonspor’un Arnavut yıldızı Ernest Muçi, son haftalardaki performansıyla takımını sırtlamaya devam ediyor. 24 yaşındaki on numara, ligde oynadığı son 3 maçta toplam 5 gole imza attı. Göztepe karşısında iki golle yıldızlaşan Muçi, Konyaspor ve Başakşehir maçlarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Trabzonspor’da iki önemli oyuncu, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Mücadelenin 73. dakikasında sarı kart gören Paul Onuachu ile 78. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalan Wagner Pina, cezalı duruma düştü.

Göztepe cephesinde ise Rhaldney, 90+8. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu galibiyetle birlikte Trabzonspor, ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça çıkarırken puanını 34’e yükseltti. Bordo-mavililer, Fenerbahçe’nin Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesiyle haftayı 36 puanlı lider Galatasaray’ın yalnızca 2 puan gerisinde 2. sırada tamamladı.

Sezona iç sahada oldukça etkili başlayan Göztepe ise bu sonuçla birlikte ligde ilk kez kendi taraftarı önünde mağlup oldu. İzmir temsilcisi, haftayı 26 puanla kapattı.