Mücteba Hamaney'den İran Ordusu'na yeni emirler

İran lideri Mücteba Hamaney'in Silahlı Kuvvetlerin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi ile görüştüğü belirtildi.

Abdullahi, ülke lideri Hamaney'e İran Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut durumu hakkında bir rapor sunarak olası saldırı durumuna karşı hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.

Abdullahi görüşmede, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD ve İsrail’in girişimlerine karşı savunma ve saldırı kapasitesi açısından yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu belirterek, "Herhangi bir stratejik hata, saldırı veya düşmanca girişime hızlı, sert ve güçlü şekilde karşılık verilecektir" dedi.

‘DÜŞMANLARI PİŞMAN EDECEĞİZ’

Abdullahi, silahlı kuvvetler adına Dini Lider Hamaney’e hitaben yaptığı konuşmada, "Yüce Lider’in emirlerine tam bağlılıkla, canımız pahasına ve son nefesimize kadar İslam Devrimi’nin ideallerini, İran’ın egemenliğini, milli çıkarlarını ve onurlu İran halkını savunacağız. Düşmanları saldırgan niyetlerinden pişman edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HAMANEY'DEN YENİ TALİMATLAR

Görüşmede, Hamaney silahlı kuvvetlere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, savaş sürecinde alınan tedbirlerin önemli zaferler getirdiğini ve düşmanların hedeflerine ulaşmasını engellediğini belirtti. Hamaney’in ayrıca, mücadelelerin sürdürülmesi ve düşmanlara karşı kararlı şekilde karşı koyulması amacıyla yeni talimatlar verdiği kaydedildi.