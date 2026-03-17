Mücteba Hamaney, iki aracı ülkenin ilettiği teklifi reddetti

İran’ın yeni lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in, ABD ile ateşkes teklifini reddettiği yazıldı.

Reuters'ın üst düzey bir İranlı yetkiliden aktardığına göre Hamaney, iki aracı ülke tarafından Tahran'a iletilen ve ABD ile ateşkes yapma teklifini reddetti.

Yetkili, Hamaney'in ilk dış politika oturumunda ABD ve İsrail'den intikam alma konusundaki tutumunun “oldukça sert ve ciddi” olduğunu belirtti; ancak dini liderin toplantıya bizzat katılıp katılmadığına dair bir açıklama yapmadı.

HAMANEY'İN AÇIKLAMALARI

Hamaney, liderlik görevine geldikten sonra ilk mesajını geçtiğimiz günlerde yayımlamıştı.

Hamaney, mesajında ülkesinin haksız yere saldırıya uğradığını söyleyerek, "Düşmanın yolunu ezici darbelerle kapatan ve onları sevgili vatanı ele geçirme ve muhtemelen bölme yanılsamasından kurtaran cesur savaşçılarımıza içten şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullanmıştı.

İran Silahlı Kuvvetlerine seslenen Hamaney, halkın "etkili ve pişman edici savunmaya" devam edilmesini istediğini vurgulayarak, şunları kaydetmişti: "Hürmüz Boğazı'nın kapatılması kozu da kesinlikle devam ettirilmelidir. Düşmanın az deneyime sahip olduğu ve son derece savunmasız olacağı diğer cephelerin açılması konusunda da çalışmalar yapıldı. Savaş durumunun devam etmesi halinde ve çıkarların gözetilmesi esasına göre bu cepheler aktif hale getirilecektir."

İran’ın bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine saldırısı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hamaney, “15 ülke ile komşuluğumuz var ancak düşman bazı ülkelerde askeri üslere sahip. Bize yapılan son saldırılarda bu üsler kullanılmıştır ve biz de o üsleri hedef aldık. Eğer o üsler kullanılmaya devam ederse aynı şekilde karşılık vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Hamaney, söz konusu ülkelere ABD üslerini kapatma çağrısı yaparak, şunları söylemişti:

"Bu ülkeler, sevgili vatanımıza saldıranlar ve halkımızın katilleri karşısındaki tutumlarını açıkça ortaya koymalıdır. Onlara tavsiyem, söz konusu üsleri mümkün olan en kısa sürede kapatmalarıdır. Çünkü artık Amerika’nın güvenlik ve barış sağlama iddiasının gerçekte bir yalandan ibaret olduğunu anlamış olmaları gerekir. Bu adım, onların kendi halklarıyla bağlarını güçlendirmelerine de yardımcı olacaktır zira halklarının büyük bölümü kibir cephesini ve onun aşağılayıcı davranışlarını desteklemekten memnun değildir. Aynı zamanda bu, ülkelerin zenginliğini ve gücünü artıracaktır."

İran'ın yeni lideri Hamaney, savaş tazminatı olarak "düşmandan" talepte bulunacaklarını da belirterek, “Şehitlerimizin kanının intikamını almaktan vazgeçmeyeceğiz. Düşmandan tazminat talep edeceğiz ve eğer reddederse, belirlediğimiz miktarda malına el koyacağız, bu da mümkün değilse, aynı miktarda malını yok edeceğiz" diye konuştu.