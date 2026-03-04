Mücteba Hameney kimdir? Yeni İran dini lideri olacağı iddia edilen Mücteba Hameney'in hayatı ve kariyeri

İran siyasetinin en kapalı ve en merak edilen isimlerinden biri olan Mücteba Hameney, son yıllarda “yeni İran dini lideri” iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Kamuoyunda görünürlüğü sınırlı olmasına rağmen, dini eğitim geçmişi, siyasi bağlantıları ve İran’daki güç dengeleri içindeki rolü nedeniyle adı sık sık tartışılıyor. Peki Mücteba Hameney kimdir, kaç yaşındadır ve İran’daki etkisi nedir? İşte hayatı, kariyeri ve hakkında öne sürülen iddialar…

MÜCTEBA HAMENEY KİMDİR?

Mücteba Hameney, 8 Eylül 1969 tarihinde Meşhed’de doğdu. İran’ın ikinci yüce lideri olan Ali Hamaney’in ikinci oğludur. Azerbaycan Türkü kökenli bir aileye mensuptur.

Lise eğitimini tamamladıktan sonra ilahiyat alanında eğitim almaya başladı. İlk hocaları arasında babası Ali Hamaney ve Mahmud Haşimi Şahrudi yer aldı. Bu süreç, onun dini ve ideolojik formasyonunun şekillenmesinde önemli rol oynadı.

Kum’daki medrese eğitimi

1999 yılında din adamı olmak amacıyla eğitimine Kum’da devam etti. Bu dönemde Muhammed Taki Misbah-Yezdi, Lütfullah Safi Gülpaygani ve Muhammed Bağır Harazi gibi isimlerden ders aldı.

Kum’daki medrese eğitimi, Mücteba Hameney’in dini otorite çevreleriyle bağlarını güçlendirdi. Ancak diğer kardeşlerinden farklı olarak, kamuya açık dini görevlerde bulunmadı.

MÜCTEBA HAMENEY’İN SİYASİ ETKİSİ

Mücteba Hameney’in adı özellikle 2000’li yıllarda İran siyasetinde daha sık anılmaya başladı. Resmî bir makamı bulunmamasına rağmen, İran’daki güç merkezlerine yakınlığı nedeniyle etkili bir figür olarak değerlendirildi.

Mahmud Ahmedinejad ile ilişkisi

Mücteba Hameney’in, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. 2005 ve 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad’ı desteklediği ifade edilmiştir.

Gazeteciler, 2009’daki seçim zaferinin düzenlenmesinde “önemli bir rol oynamış olabileceğini” öne sürmüştür. Reformist aday Mehdi Kerrubi ise açık bir mektupta Mücteba Hameney’i Ahmedinejad lehine seçimleri manipüle etmekle suçlamış ve “bir ağın” yasadışı müdahalesine atıfta bulunmuştur.

2009 protestoları ve iddialar

Haziran 2009’da hükûmet karşıtı protestolara yönelik baskının organize edilmesinde “kilit figürlerden biri” olduğu öne sürülmüştür. Rejim basınında adının sansürlenmesine rağmen, paramiliter Besic milislerinin doğrudan kontrolünden sorumlu olduğuna inanıldığı belirtilmektedir.

Öte yandan Mahmud Ahmedinejad’ın ilerleyen dönemde Mücteba Hameney’i devlet hazinesinden zimmete para geçirmekle suçladığı da iddialar arasında yer almıştır.

MALİ VARLIK İDDİALARI

The Guardian ve Fransız gazetesi Libération da dâhil olmak üzere çeşitli kaynaklara göre, Mücteba Hameney’nin geniş mali varlıkları kontrol ettiğine yaygın olarak inanıldığı ifade edilmiştir.

Ancak bu iddia, amcası Hadi Hameney liderliğindeki İranlı siyasi grup İmam’ın Yolunu İzleyen Güçler Meclisi tarafından reddedilmiştir.

DİNİ LİDERLİK OFİSİ VE FİİLİ KONUMU

Kum’da medrese eğitimi alan Mücteba Hameney (56), diğer beş kardeşinin aksine siyasi etkisini güç merkezlerine yakınlaşarak pekiştirdi. 2000’li yıllarda başlayan bu süreç, bugün onu Dini Liderlik Ofisi’nin fiili yöneticisi konumuna taşıdığı yönündeki değerlendirmelere yol açtı.

Kamuya açık bir görev üstlenmeyen Mücteba Hameney’in, hem Devrim Muhafızları hem de istihbarat teşkilatıyla derin ilişkiler geliştirdiği belirtilmektedir.

MÜCTEBA HAMENEY YENİ İRAN DİNİ LİDERİ Mİ OLACAK?

Uzmanlar, 86 yaşındaki Ali Hamaney’in olası halefi konusunda farklı senaryolar üzerinde durmaktadır. Özellikle eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin 2024’te bir helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Mücteba Hameney’in adı daha güçlü biçimde gündeme gelmiştir.

Ancak şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmış değildir. İran’daki dini liderlik süreci, Anayasaya göre Uzmanlar Meclisi tarafından belirlenmektedir.

MÜCTEBA HAMENEY’İN HAYATI VE KARİYERİ

Doğum Tarihi 8 Eylül 1969 Doğum Yeri Meşhed Baba Ali Hamaney Eğitim İlahiyat – Kum Medresesi Öne Çıkan Dönem 2005 ve 2009 Seçimleri Gündemdeki Konu Olası dini liderlik

Mücteba Hameney kaç yaşında?

8 Eylül 1969 doğumlu olan Mücteba Hameney 56 yaşındadır.

Mücteba Hameney ne iş yapıyor?

Resmî bir kamu görevi bulunmamaktadır. Ancak Dini Liderlik Ofisi çevresinde etkili bir figür olduğu değerlendirilmektedir.

Mücteba Hameney İran’ın yeni dini lideri mi?

Bu konuda resmî bir karar bulunmamaktadır. Uzmanlar tarafından olası halefler arasında gösterilmektedir.

Mücteba Hameney 2009 seçimlerinde rol aldı mı?

Gazeteciler ve bazı siyasi aktörler, 2009 seçim sürecinde etkili olmuş olabileceğini öne sürmüştür. Ancak bu iddialar resmî olarak doğrulanmamıştır.

Mali varlık iddiaları doğru mu?

Bazı uluslararası kaynaklarda geniş mali varlıkları kontrol ettiği iddia edilmiştir. Buna karşılık söz konusu iddialar aile ve siyasi çevreler tarafından reddedilmiştir.