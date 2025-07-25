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Müdahale sürüyor: Karabük'teki orman yangınları 3. gününde

Karabük'teki orman yangınlarına 3. gününde müdahale sürüyor. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti.

Güncel
  • 25.07.2025 10:39
  • Giriş: 25.07.2025 10:39
  • Güncelleme: 25.07.2025 10:47
Kaynak: AA
Müdahale sürüyor: Karabük'teki orman yangınları 3. gününde
Fotoğraf: AA

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, üçüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor.

Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda çarşamba günü saat 14.42 ile Ovacık'a bağlı Kışla köyü Merkez Mahallesi pazar yeri mevkisinde saat 16.29'da çıkan yangınların söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü.

Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Yangın bölgelerinde gece inceleme yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, orman yangınları nedeniyle 14 köyün tahliye edildiğini, Kamış köyünde bazı evler, samanlık ve ahırların zarar gördüğünü bildirmişti.

Karabük Valisi Yavuzdan orman yangınlarına ilişkin açıklama: 14 köy tahliye edildi
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