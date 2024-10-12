Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılı kutlandı

Mudanya Belediyesi, Mudanya Mütarekesi’nin 102. yıldönümünü Mütareke Evi’nin önünde düzenlenen törenle kutladı.

"Kuruluşta İmzamız Var / 9 Gün: Barışa Giden Yol" temasıyla, müzakerelerin başladığı 3 Ekim’den bu yana etkinliklerle kutlanan Mudanya Mütarekesi’nin 102’nci yıl törenine; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker, milletvekilleri, belediye başkanları, çok sayıda davetli ve Mudanyalılar katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, "102 yıl önce burada, Mudanya’da; emperyalizme, işgale ve zulme karşı Türk halkının cesur sesi duyuldu. Mudanya Mütarekesi ile bağımsızlık meşalesi yeniden parladı, bu vatanın her köşesinde özgürlüğe olan inanç perçinlendi. Bugün biz de bu kutsal mirasa sahip çıkmanın ve bu tarihi anı yeniden yaşamanın onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı en değerli mirası yaşatacak ve geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

"NİCE YÜZ YILLAR BU TÖRENLER YAPILACAK"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de "İsmet Paşa buraya Batı Cephesi komutanı olarak gelmiştir. Lozan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedini kabul ettirecek özgüveni yüksek bir müzakereci olarak Mudanya’dan ayrılmıştır" dedi.

Özel, şöyle konuştu: "Sahada kazanılmış olan askeri zafer, Mudanya’daki diplomatik zaferden sonra Lozan’a giden İsmet Paşa’ya büyük güç vermiştir. Lozan’da İngiliz heyeti, ‘Siz bize Mondros’ta çok vaatte bulundunuz. Oradan konuşmaya başlayalım’ deyince, İsmet Paşa çok sert çıkmış: ‘Beyefendi dikkatinizi çekerim. Ben buraya Mondros’tan değil, Mudanya’dan geliyorum. Ona göre konuşacağız’ demiştir. Bu güzel günde İnönü ailesinin değerli mensuplarıyla, Mudanya’nın güzel insanlarıyla bir arada olmaktan onur duyuyorum. Mudanya’daki her görüşten herkesi yürekten kucaklıyorum. Nice yüz yıllar Mudanya’da bu törenler yapılacak. Mustafa Kemal anılacak, İsmet Paşa anılacak. Cumhuriyet ilelebet payidar kalacak."



BARIŞ YOLU ÖDÜLÜ AYŞE YÜKSEL’E VERİLDİ

Öte yandan bu yıl üçüncü kez verilen Mudanya Mütarekesi 2024 Barış Yolu Ödülü de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e verildi.





