Mudanya sahilinde erkek cesedi bulundu
Kaynak: AA
Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı kırsal Eğerce ile Esence mahalleleri arasındaki sahilde ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen erkek cesedinin kimlik tespiti için otopsi yapılacağı belirtildi.
Cesedin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.