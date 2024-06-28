Mudanya’da denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Bursa’nın Mudanya ilçesinde deniz üzerinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde sabah saatlerinde deniz üzerinde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Güzelyalı Burulaş Yat Limanı’nda çalışan bir güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde kıyıya yaklaşık 25 metre uzaklıkta deniz yüzeyinde bir şahsın olduğunu gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası harekete geçen deniz polisi, deniz yüzeyindeki şahsın 65-70 yaşlarında 1.75 boylarında olduğunu tespit etti.

Cansız beden, deniz polisleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, kimlik tespiti çalışmaları sürüyor.