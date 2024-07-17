Mudanya’da karaya oturan gemi kurtarıldı

Bursa’nın Mudanya ilçesi Zeytinbağı mevkiinde karaya oturan Panama bandıralı VOLGO BALT 213 gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul’dan hareket eden ve Gemlik’teki limanlarda yükünü boşalacak olan Panama bandıralı VOLGO BALT 213 isimli gemi içerisinde bulunan 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemi yüküyle Mudanya - Zeytinbağı açıklarında karaya oturmuştu.

KEGM tarafından yapılan açıklamada, “Karaya oturan VOLGO BALT 213 isimli gemi, İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-2 römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü” paylaşımı yapıldı.