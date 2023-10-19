Mudanya’da sahte içki ele geçirildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde sahte içki ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Mudanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığı önlemeye yönelik yapılan çalışmalar doğrultusunda gelen bilgileri değerlendirdi.

Çalışmalar sonucunda S.A.(63) isimli şahsa ait iş yeri, ikamet ve araç mahkeme kararı ile arandı.

Yapılan aramalarda 2 ikamette, 10 adet 7.65 tabanca mermisi, 20 adet 0.5 litre sahte yapım votka olduğu değerlendirilen sıvı, 39 adet 0.5 litre sahte rakı, sahte alkol yapımında kullanılan anason aroması, 5 litre bidon ve etil alkol olmak üzere toplamda 58.5 litre sahte alkol ele geçirildi.

S.A. hakkında adli işlemlere başlanıldı.