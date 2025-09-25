Müdür yardımcısı, kriptoya yatırmak için öğrencilerden para topladı!

Ordu'nun Çaybaşı İlçesi'nde bulunan İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı K.O.'nun okuldaki bazı öğrencilerden kripto fonlarına yatırım yapacağını söyleyerek para topladığı ortaya çıktı.

Müdür Yardımcısı K.O. öğrencilerle özel diyaloglar kurup Whatsapp üzerinden yazışarak kar sağlayacağını söyleyip öğrencilerinden para istediği yazışmalara yansıdı.

BirGün'ün ulaştığı yazışmalarda K.O. bir öğrencisine "35 bin TL gönderirsen ayın 7'sinde 45 bin TL olarak geri alırsın" dediği ve sonrasında parayı ödememesi üzerine aralarında tartışma çıktığı görülüyor.

Aynı zamanda okulun pansiyon sorumlusu olan Müdür Yardımcısı K.O. söz konusu yazışmalarda öğrencisini para konuşmak için sık sık odasına davet ediyor. Whatsapp üzerindeki bir başka diyalogda ise K.O. öğrencisine, "Seni 9 kere yanılttım, eğer bu kez de yanıltırsam kendimi şikayete gitmeyen adam değildir" ifadelerini kullanıyor.

Öğrencisine simkaflı kelimeler kullanan Müdür Yardımcısı K.O. bir yazışmada öğrencisine, "Lan senin cebinde paran olmasa sana kimsenin selam vereceği yokken cebinde para var diye yurt ağası gibi davranmadın mı?" diyor.

"BAŞINI YASTIĞA NASIL KOYACAKSIN?"

Öğrencinin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine ise Müdür Yardımcısı K.O., "Amacın beni rezil edip mesleğimden etmek mi? Senin geleceğin parlak. Bu paraları zamanı gelince sadaka niyetine verirsin. Beni şikayet etsen başını yastığa nasıl koyacaksın? Bu adamın kızı hastaydı ve hazır parayı gönderemedi diye hiç aklından geçmeyecek mi? Kendi kendine onun zor durumundan faydalanıp elimden gelen bütün kötülükleri yaptım mı diyeceksin? yanıtını veriyor.

1.5 YILIN ARDINDAN ÖĞRENCİ ŞİKAYETTE BULUNDU

Öğrenci ile K.O. isimli Müdür Yardımcısı arasındaki karşılıklı yazışmalar, okul idaresinde yüz yüze görüşmeler ve para transferi yaklaşık 1.5 yıl devam etti.

Müdür Yardımcısı'na verdiği paraları geri alamayan ve aradan geçen 1.5 yılın ardından okuldan mezun olan öğrenci ise CİMER'e ve okul idaresine başvurarak yazışmalar ve ödeme dekontlarını sundu.

BAŞKA ÖĞRENCİLERDEN DE PARA ALDIĞI İDDİASI

BirGün'e konuşan okuldaki başka bir öğretmenden ise, K.O.'nun başka öğrencilerden, birçok öğretmenden ve bölge esnafından da para aldığı ve geri ödemediğini iddia etti.

OKUL MÜDÜRÜ TUTANAK TUTTU

Söz konusu yazışmaları ve dekontları gören İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü, 1 Eylül 2025 tarihinde Müdür Yardımcısı K.O. hakkında tutanak tutarak söz konusu tutanağı aynı gün Çaybaşı Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdi.

MÜDÜR YARDIMCISI ÖĞRENCİLERİN İDDİALARINI KABUL ETTİ

İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü BirGün'e yaptığı açıklamada olayı doğruladı. Öğrencinin şikayeti üzerine Müdür Yardımcısı ile öğrenciyi biraraya getirdiğini söyleyen Okul Müdürü, "Öğrenci bana tüm yazışmaları ve dekontları gösterdi. Ben de Müdür Yardımcısı K.O.'ya sorduğumda kendisi olayın doğru olduğunu bana söyledi ve para aldığını inkar etmedi. Ben yazışmalardaki müdür yardımcısının simkaflı sözlerini görünce olaya daha çok sinirlendim. Whatsapp yazışmaları öğretmen-öğrenci ilişkisinden çok bir arkadaş diyaloğu gibiydi" dedi.

Müdür açıklamasında, "Bu müdür yardımcımız kripto para işine girmiş ve maddi sıkıntılara düştüğü için böyle bir yönteme başvurmuş. Konuyla ilgili bugün müfettişler okula gelerek inceleme başlattı. Biz okul idaresi olarak tüm süreci hassasiyetle yürütüyoruz" dedi.

"BU SKANDAL KABUL EDİLEMEZ"

Konuya ilişkin BirGün'e konuşan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise bölge halkından ve velilerden kendisine çok sayıda telefon geldiğini belirterek, "Bu skandal kabul edilemez. Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızda yaşananlar bizi endişeye düşürüyor. Yerel yönetim ve bölge halkı ile iletişime geçtik ve bu olayın takipçisi olacağız. Yakında bu vahim olayla ilgili gerekli açıklamayı yapacağım" dedi.