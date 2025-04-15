Müdür yardımcısından eylem yapan öğrenciye: "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) proje okul uygulaması kapsamında yaptığı son atamalar, ülkenin en köklü liselerinde öğretmen krizine yol açtı. Birçok öğretmen görevden alınarak norm fazlası ilan edilirken, öğrenciler dersleri boykot etti, mezunlar ve veliler okul kapılarında nöbete başladı.

Bugün (15 Nisan Salı) lise öğrencilerinin eylemleri sürüyor.

Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı eylem yapan öğrencilerden birine yönelik "Bu okul sana acıdığı için sen hâlâ bu okuldasın, sokakta kalma diye biliyorsun değil mi?" ifadesini kullandı.