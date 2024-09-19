Müdür yardımcısının kapısını kıran müdüre protesto

Eğitim Sen Bursa Şubesi, Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu müdürü Ergin Kaya Kırbıyık’ınüyelerine yaptığı mobbing ve odasının kapısını kırması üzerine okul önünde açıklama yaptı. Okul önünde yapılan açıklamaya, Hürriyetçi Eğitim Sen, Eğitim İş, TÖB-SEN, Eğitim Gücü Sendikası, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal destek verdi.

25 Ekim 2023 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme atamasında Doğa Kaycı’nın, görevlendirme puanı üstünlüğü ile Mahmut Celalettin Öktem İHOO’na ataması yapıldığını vurgulayan Eğitim Sen Bursa Şube Başkanı Derviş Erdem, “Bir şekilde arkadaşımızın telefonunu bulan okul müdürü Ergin Kaya Kırbıyık, arkadaşımıza WhatsApp mesajı ile; tayin istemeden önce neden kendisini arayıp sormadığını, okulda uyumlu bir kadro olduğunu, yeni birini istemediğini, kendisiyle görüşmeden asla eski okulundan ilişik kesmemesi gerektiğini söyler. Okul müdürü, 6 Kasım 2023’te göreve başlayan arkadaşımıza mobbing uygulamaya başlamış, açık açık arkadaşımıza orada olmasını istemediğini her fırsatta söyleyip, bunu belli edecek davranış ve eylemlerde bulunmuştur. Daha ilk günlerde odasına çağırıp, kılık kıyafetine dikkat etmesi gerektiğini, takıntılı biri olduğunu, birine taktı mı pis taktığını ifade etmiştir. Yani kindar biri olduğunu açıkça ifade etmiştir” dedi.

Okul binasında müdür yardımcısı odası olarak, çok daha uygun yerler olmasına rağmen, bilerek ve isteyerek, penceresiz, havasız bir odanın tahsis edildiğini belirten Erdem, “Daha sonra okul öncesi öğrencilerinin bulunduğu katta daha uygun oda olmasına rağmen, içinde tuvaleti olan bir oda arkadaşımıza tahsis edilmiş, arkadaşımız oraya taşınmıştır. Ancak okul müdürünün asıl niyeti belli olmuş, yaklaşık 25 metrekare olan odanın içindeki küçük bir tuvaletin, kattaki öğretmenler tarafından kullanılması uygun görülmüştür. Daha sonra arkadaşımıza yine giriş katta eski odasının yanında revir olarak kullanılan, içinde buzdolabından yatağa kadar birçok araç gerecin olduğu odaya geçmesi istenmiştir. Arkadaşımız odanın düzenlenmesi halinde oraya geçebileceğini söylemesine rağmen, sadece yatak çıkarılıp, diğer dolap, buzdolabı gibi birçok malzemenin orada kalacağı ifade edilerek oraya taşınması gerektiği bildirilmiştir” diye konuştu.

Erdem, “Okul müdürü, 11 Eylül Çarşamba günü arkadaşımıza saat 12.00’ye kadar odayı boşaltmasını ısrarla söylemiş, arkadaşımız da diğer oda uygun koşullara getirilmediği için halen bulunduğu odayı boşaltmayacağını, uygunsuz odaya geçmeyeceğini bildirmiştir. Bunun üzerine kindar müdür Ergin Kaya Kırbıyık, diğer iki müdür yardımcısı, okulun teknik ve yardımcı personelinden gerekli anahtar, pense gibi araçlar getirip kapıyı açmalarını istemiştir. Orada yalnız kalan arkadaşımız kendisini sonradan ifade edemeyeceğini hatta inandırıcı olmayacağını, çünkü böyle bir duruma belki kimsenin inanmayacağını da düşünerek video çekmeye başlamıştır. Anahtar, İngiliz anahtarı, pense gibi araçlarla kapı açılamayınca kindar müdürün talimatı üzerine çekiç getirilip, çekiçle vura vura kamu malına zarar vererek kapının anahtar kısmında büyük bir delik açılmış, ancak hala kapı açılamamıştır. Bunu gören müdür yeniden talimat verip kapıyı tekmeleterek açtırmıştır. Arkadaşımızın; ‘Bu şekilde odaya giremezsiniz, özel eşyalarım var’ demesine aldırmadan odaya girilmiş, özel ve resmi kullanıma ait tüm eşyalar dışarıya atılmıştır” ifadelerini kullandı.

ŞİKAYETLERE RAĞMEN BİR GELİŞME YOK

Okul müdürünü başka bir yerden de tanıdıklarını söyleyen Erdem, “Geçen ay veli toplantısında, ‘Şort giyen öğrenciye de karışırım, başını örtmeyen öğrenciye de karışırım, bunlardan dolayı psikolojisi bozulan öğrenci varsa bu okula gelmesin!’ deme hadsizliğini göstermiş, bütün bunlara rağmen hala aynı okulda okul müdürü olarak görev yapmaya devam etmektedir. Arkadaşımızın adli ve idari şikâyeti olmasına rağmen şimdiye kadar bir gelişme olmadığı görülmektedir. Eğitim Sen Bursa Şube olarak biz de oluşturduğumuz adli ve idari şikâyet dilekçemizi yarın savcılığa ve il milli eğitim müdürlüğüne verip, tüm gelişmeleri yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz” dedi.