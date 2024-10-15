Müdürden öğrenciye tehdit

Haber Merkezi

Kocaeli’de bulunan KYK yurtlarında verilen yemeklerde çıkan böcek ve yabancı cisimler sosyal medyada gündem oldu.

Arızlı, Kartepe, Gazi Süleyman Paşa ve Gölcük KYK yurtlarında yemeklerin içerisinden salyangoz, solucan, köpek dişi, taş ve plastik çıkarken Gazi Süleyman Paşa yurdunda kalan bir öğrencinin ağzına takılan taş yüzünden dişi kırıldı.

Yurt müdürü ile görüşen Arızlı KYK öğrencilerine ise sorunun konservelerden kaynaklandığı söylenirken, öğrenciler meselenin medyaya taşınmaması için tehdit edildi. Yurt müdürü mağdur olduğunu iddia etti.