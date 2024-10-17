Müdüre silahlı saldırı girişiminde bulunan öğretmen tutuklandı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Etiler'de Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğretmen ‘mobbinge’ maruz kaldığını iddia ederek, okul müdürüne silah çekip ateş etmişti. Silahın tutukluk yapmasıyla doldur boşalt yaptığı sırada silah havaya patlamış ve ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Olay yerine gelen polis ekipleri incelemenin ardından okulda görevli Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Serdar A.’yı (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunun ardından öğretmen adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan Serdar A, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.