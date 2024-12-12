Müdürlükten ‘haberli’ denetim

Haber Merkezi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi denetimine gitmeden önce, hastane yönetimine önden haber verdiği öğrenildi.

MA'nın haberine göre, hastanenin Kalite Destek Müdürlüğü'ne atanan Suat Delibaş'ın denetim öncesi bilgilendirildiğini gösteren mesajlarda, Delibaş'ın çalışanların denetimde ne söylemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Çalışanların sorulara nasıl yanıtlar vermesi gerektiği konusunu yazılan mesajda, "Sağlıkta kalite standartları için İl Sağlık Müdürlüğü'nden denetim ekibi hastanemize giriş yapmak üzere. 1-Online olarak Hastane Eğitim Sistemi (HES) üzerinden eğitim alıyoruz. 2-Hasta sonuçlarını görmüyoruz. 3-Yatan hasta bilgilerini görmüyoruz. 4-Tetkik girişi vesaire yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.