Müdürlükten 'tasarruf' talimatı: Sınıflar birleştirilsin, ücretleri öğretmenlerin anlaşmaları feshedilsin

Kocaeli Körfez ilçesinde bulunan Hereke Kışladüzü İlköğretim Okulu'nda 'tasarruf' tedbirleri kapsamında sınıfların birleştirilmesine ve ücretli öğretmenlerin anlaşmalarının feshedilmesi kararı alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 'tasarruf' tedbirleri kapsamında Kışladüzü İlköğretim Okulu'na 24 Ekim günü yazı gönderdi.

Yazıda tasarruf tedbirleri kapsamında okulda sınıfların birleşeceği, bazı ücretli öğretmenlerin anlaşmalarının feshedileceği belirtildi.

Yazıda itiraz süresinin 25 Ekim Cuma 17.00'ye kadar olduğu da belirtildi.

VELİLER KARARA TEPKİLİ

Sınıf mevcutlarının 20-21 kişi olduğunu belirten veliler alınan karara tepkili. Bir veli kararı öğrendikten sonra kendi öğrencisi dahil bütün öğrencilerin ağladığını belirterek "Öğretmenler, öğrenciler, veliler hepimiz şok içindeyiz. 1 saat içinde karar alınmış ve süre verilmeden yarın uygulanacağı söyleniyor" diye konuştu.

Okulun çözülmeyen başka sorunları olduğunu söyleyen veli "Okul ders saatleri 40 dakikadan 30 dakikaya çekilmesi, giriş çıkış saatlerinin değişmesi zaten bir sorundu. Üç sene önce tadilata giren bir lise nedeniyle ilkokul ve ortaokul binaları birleştirildi. Üç senedir ikili eğitimde, liseliler ilkokullular bir arada eğitim görmek zorunda bırakılıyor. Bunu çözmek yerine sınıflar daha kalabalık hale getiriliyor” dedi.

Kışladüzü İlköğretim okulu velileri 25 Ekim Cuma günü sabah saatlerinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile görüşmeye gidecek.Görüşmenin ardından okul önünde bir araya gelmeyi planlayan veliler tepki olarak çocuklarını okula göndermeme kararı aldı.