Mudurnu'da yanan kuru otlar söndürüldü

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kuru otların bulunduğu bölgede çıkan yangını fark eden SEDAŞ personeli yangın tüpüyle alevlere müdahale etti.

Yangın, Mudurnu-Taşkesti karayolu üzerinde Çavuşlar köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında kuru otların bulunduğu yer, atılan sigara izmariti sebebiyle yanmaya başladı.

Kısa sürede giderek yayılan alevleri, bölgede elektrik bakımı yapan SEDAŞ personelleri fark etti. SEDAŞ aracının içerisinde bulunan yangın tüpünü alan bir personel alevlere müdahale etti.

Yangının ormana sıçramasını engelleyerek facianın önüne geçen duyarlı personelin o anları vatandaş kamerasına yansıdı.