‘Müdürü kimler koruyor’

Haber Merkezi

Adana’da Karşıyaka Orhan Çobanoğlu Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürünün, pansiyondaki kız öğrencilerin dinlenme odasını, şark odası yapması Meclis gündemine taşındı. EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunlara yer verdi:

• ‘‘Okul müdürü görevine devam etmekte midir? Hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır?

• Müdürün daha önce hakkında yine bir kadın öğretmenin şikâyetiyle başlatılan soruşturma sonrası görev yeri değiştirildiği doğru mudur?

• Müdürün “Kimse bana dokunamaz” sözlerinin ardında ne vardır? Bu kişi kim ya da kimler tarafından ne sebeple korunmaktadır?’’