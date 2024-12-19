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Müebbet cezadan aranan şahıs, AVM'de yakalandı

Müebbet hapis cezasıyla araması bulunan N.A. isimli şahıs Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki alışveriş merkezinde bulundu.

Güncel
  • 19.12.2024 10:20
  • Giriş: 19.12.2024 10:20
  • Güncelleme: 19.12.2024 10:24
Kaynak: İHA
Müebbet cezadan aranan şahıs, AVM'de yakalandı
Fotoğraf: İHA

Tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan ve uzun süredir firari durumda bulunan N.A. isimli şahıs alışveriş merkezinde yakalandı.

Balıkesir'in Bandırma ve Gönen İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ortak bir operasyonla müebbet hapis cezasıyla aranan N.A. isimli şahsı AVM'de alışveriş yaparken yakaladı.

Bandırma 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasarlayarak adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan ve uzun süredir firari olan N.A., Bandırma Liman AVM'deki bir işletmede yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin çalışması sonucu yakalanan zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

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