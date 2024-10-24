‘Müfettişler’ festivali açtı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 28. İstanbul Tiyatro Festivali, "Müfettişler" oyununun prömiyeri ile başladı. Melih Cevdet Anday’ın yazdığı, Engin Hepileri’nin yönettiği oyun, Maximum Uniq Hall’de sanatseverlerle buluştu.

Festivalin küratörü Mehmet Birkiye, bu yıl 14 yerli ve 5 yabancı oyunu seyirciyle buluşturacaklarını belirterek, “Yerli oyunlarımızı, daha çok, daha önce yaptıkları işlerle Türk tiyatrosunu hem farklı boyutlara taşımış hem de nitelikli işler yapmış arkadaşlarımızdan rica ettik. Bazılarının imkanları vardı ve kabul etti. Hepsi çok büyük ilgi gösterdi ama bazıları da şartlardan dolayı olmadı. Bize katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz” dedi.