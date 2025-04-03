Müfit Can Saçıntı Atakum’da sahne alıyor

Oktay EVSEN

Atakum Kent Konseyi, sanatseverleri unutulmaz bir tiyatro deneyimiyle buluşturmaya hazırlanıyor. “Mandıra Filozofu” filmiyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta oyuncu Müfit Can Saçıntı, 9-10 Nisan tarihlerinde Samsun Atakum’da sahne alacak. “Atakum Kent Konseyi ile Tiyatro Zamanı” etkinliği, Ata Sahne Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Samsun ve çevre ilçelerde yaşayan tiyatro severlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlikte, Müfit Can Saçıntı’nın tek kişilik sahne performansı "Bir 80'ler Hikayesi" hem düşündürecek hem de izleyenleri güldürecek.

Etkinlik, tiyatro izleme fırsatı bulamayan veya bu sanatı daha önce deneyimlememiş bireyler için önemli bir kültürel adım niteliğinde. Atakum Kent Konseyi Başkanı Tuncay Seven, organizasyonun temel amacının, tiyatroyu halkla buluşturmak ve bu sanat dalına olan ilgiyi artırmak olduğunu ifade etti. Etkinliğin tamamen ücretsiz ve halka açık olması ise, geniş kitlelerin tiyatroya ulaşımını kolaylaştırıyor.