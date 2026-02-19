Müfit Can Saçıntı'dan Yusuf Tekin'e “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” yanıtı
“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” 168 aydın arasında yer alan oyuncu Müfit Can Saçıntı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağız sözlerine Pir Sultan Abdal'ın “Kalsın benim davam, divana kalsın" şiiriyle yanıt verdi. Saçıntı ayrıca "Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım!" dedi.
168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metninin hedef gösterilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağı yönündeki sözlerine metne imza atan oyuncu Müfit Can Saçıntı sosyal medyadan yanıt verdi. Saçıntı "Bakan” bey dava açacakmış. Duysun ki şöyle diyorum; “kalsın benim davam, divana kalsın" dedi.
Saçıntı geri adım atmayacağını da "Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım!" sözleriyle vurguladı.
Saçıntı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:
Duydum ki;
“Bakan” bey dava açacakmış.
Duysun ki şöyle diyorum;
“kalsın benim davam, divana kalsın”
***
Şimdi sözleri paylaşıyorum:
Bugün/bu akşam besteli yanıtımı paylaşacağım:
Geri adım atarsam, fani koltukları,
baki sananlar gibi olayım!
***
Ben de şu dünyaya geldim giderim
Kalsın benim davam divana kalsın
Muhammet Ali'dir benim vekilim
Kalsın benim davam divana kalsın
Yorulan yorulsun ben yorulmazam
Derviş makamından ben ayrılmazam
Dünya kadısından ben sorulmazam
Kalsın benim davam divana kalsın
Ben de vekil ettim bar-i Hûda’mı
O da kulu gibi zulüm ede mi
Orda söyletirler bir bir adamı
Kalsın benim davam divana kalsın
Dolanıp çevrilip birgün gelirsin
Ettiğin işlere pişman olursun
Orda da mı Hızır Paşa olursun
Kalsın benim davam divana kalsın
Mümin müslim döşürür de cem olur
Anda sınık yaralara em olur
Kara taş erir de safi mum olur
Kalsın benim davam divana kalsın
Pir Sultan Abdal'ım dünya fânidir
Giden adil beyler gelen ihvandır
Kırkların divanı ulu divandır
Kalsın benim davam divana kalsın
(Pir Sultan Abdal)
