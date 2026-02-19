Müfit Can Saçıntı'dan Yusuf Tekin'e “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” yanıtı

168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metninin hedef gösterilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağı yönündeki sözlerine metne imza atan oyuncu Müfit Can Saçıntı sosyal medyadan yanıt verdi. Saçıntı "Bakan” bey dava açacakmış. Duysun ki şöyle diyorum; “kalsın benim davam, divana kalsın" dedi.

Saçıntı geri adım atmayacağını da "Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım!" sözleriyle vurguladı.

Saçıntı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Duydum ki; “Bakan” bey dava açacakmış. Duysun ki şöyle diyorum; “kalsın benim davam, divana kalsın” *** Şimdi sözleri paylaşıyorum: Bugün/bu akşam besteli yanıtımı paylaşacağım: Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım! *** Ben de şu dünyaya geldim giderim Kalsın benim davam divana kalsın Muhammet Ali'dir benim vekilim Kalsın benim davam divana kalsın Yorulan yorulsun ben yorulmazam Derviş makamından ben ayrılmazam Dünya kadısından ben sorulmazam Kalsın benim davam divana kalsın Ben de vekil ettim bar-i Hûda’mı O da kulu gibi zulüm ede mi Orda söyletirler bir bir adamı Kalsın benim davam divana kalsın Dolanıp çevrilip birgün gelirsin Ettiğin işlere pişman olursun Orda da mı Hızır Paşa olursun Kalsın benim davam divana kalsın Mümin müslim döşürür de cem olur Anda sınık yaralara em olur Kara taş erir de safi mum olur Kalsın benim davam divana kalsın Pir Sultan Abdal'ım dünya fânidir Giden adil beyler gelen ihvandır Kırkların divanı ulu divandır Kalsın benim davam divana kalsın (Pir Sultan Abdal)