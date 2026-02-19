Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Müfit Can Saçıntı'dan Yusuf Tekin'e “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” yanıtı

“Laikliği Birlikte Savunuyoruz” 168 aydın arasında yer alan oyuncu Müfit Can Saçıntı, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağız sözlerine Pir Sultan Abdal'ın “Kalsın benim davam, divana kalsın" şiiriyle yanıt verdi. Saçıntı ayrıca "Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım!" dedi.

Güncel
  • 19.02.2026 20:30
  • Giriş: 19.02.2026 20:30
  • Güncelleme: 19.02.2026 20:50
Kaynak: Haber Merkezi
Müfit Can Saçıntı'dan Yusuf Tekin'e “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” yanıtı

168 aydının ve binlerce yurttaşın imzaladığı “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” metninin hedef gösterilmesi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in dava açacağı yönündeki sözlerine metne imza atan oyuncu Müfit Can Saçıntı sosyal medyadan yanıt verdi. Saçıntı "Bakan” bey dava açacakmış. Duysun ki şöyle diyorum; “kalsın benim davam, divana kalsın" dedi.

Saçıntı geri adım atmayacağını da "Geri adım atarsam, fani koltukları, baki sananlar gibi olayım!" sözleriyle vurguladı.

Saçıntı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

Duydum ki;

“Bakan” bey dava açacakmış.

Duysun ki şöyle diyorum;

“kalsın benim davam, divana kalsın”

***

Şimdi sözleri paylaşıyorum:

Bugün/bu akşam besteli yanıtımı paylaşacağım:

Geri adım atarsam, fani koltukları,

baki sananlar gibi olayım!

***

Ben de şu dünyaya geldim giderim

Kalsın benim davam divana kalsın

Muhammet Ali'dir benim vekilim

Kalsın benim davam divana kalsın

Yorulan yorulsun ben yorulmazam

Derviş makamından ben ayrılmazam

Dünya kadısından ben sorulmazam

Kalsın benim davam divana kalsın

Ben de vekil ettim bar-i Hûda’mı

O da kulu gibi zulüm ede mi

Orda söyletirler bir bir adamı

Kalsın benim davam divana kalsın

Dolanıp çevrilip birgün gelirsin

Ettiğin işlere pişman olursun

Orda da mı Hızır Paşa olursun

Kalsın benim davam divana kalsın

Mümin müslim döşürür de cem olur

Anda sınık yaralara em olur

Kara taş erir de safi mum olur

Kalsın benim davam divana kalsın

Pir Sultan Abdal'ım dünya fânidir

Giden adil beyler gelen ihvandır

Kırkların divanı ulu divandır

Kalsın benim davam divana kalsın

(Pir Sultan Abdal)

BirGün'e Abone Ol