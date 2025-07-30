Müfit Can Saçıntı’dan Sözcü gazetesine tepki: “Ağzımı bozmamaya çalışıyorum”

Oyuncu Müfit Can Saçıntı, Sözcü gazetesinin “İktidara yakın duranlar 20 milyona söyleşecek” haberini tepki göstererek yalanladı.

Gazete Fulya Öztürk, Mehmet Akif Ersoy, AKP Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Kemal Sayar, Müfit Can Saçıntı, Hatice Kübra Tongar, Nurullah Genç ve Sevda Türküsev’in Konya Büyükşehir Belediyesi'nin söyleşi etkinliklerine katılacağını, 6 söyleşi için toplamda 20 milyon 575 bin TL’lik sözleşme imzalandığını iddia etti.

Sözcü’nün haberini yalanlayan Saçıntı, “41 yıllık sanat hayatım var 41 yıl boyunca hiçbir iktidarın değil yanında, altında üstünde hiçbir yerinde bulunmadım” dedi.

“İMZAMI GÖSTERİN”

Saçıntı sosyal medya hesabından yayınladığı video açıklamasında sözlerine şöyle devam etti:

“41 yıldır kendi ismime, soy ismime kara leke, gölge düşmesin diye çok sıkıntılar çektim ama 41 yılın sonunda bir sabah bu kadar özen gösterdiğim ismime Sözcü manşetiyle karalanmaya çalışılmış. Sözcü'nün manşetine göre, 'AKP'li belediye bu isimleri 20 milyona konuşturacak'. Orada da benim ismim ve resmim var. Böyle bir şey yok, böyle bir imzam yok demeyi bile zul kabul ediyorum. Keşke bu haberi yapanlar resmimi göstereceklerine imzamı gösterselerdi. Gerçekten kendimi zor tutuyorum. Terbiyemi ve ağzımı bozmamaya çalışıyorum. Neymiş? 25 Haziran'da ihale yapılmış, 6 kişi söyleşecekmiş ve toplam 6 söyleşinin bedeli 20 milyonmuş, içlerinde ben varmışım, ihaleye imza atmışım. Böyle bir şey varsa resmim yerine imzamı gösterin.Böyle bir karalama haberi nasıl çıktı bilmiyorum. Bunu düzeltmek de Sözcü gazetesine ve haberi alan televizyon kanallarına düşer.”

ERSOY VE ÖZTÜRK DE YALANLADI

Öte yandan haberde adı geçen Mehmet Akif Ersoy ve Fulya Öztürk de haberi yalanladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından haberi alıntılayarak, “Bu uydurulmuş hikayeyi yalanlamaktan bile hicap duyuyorum” dedi.

Fulya Öztürk ise "Bu yalan ve iftiradır. Kimse tarafından aranmış, böyle bir sözleşme imzalamış değilim. Kimse ile bu yönde bir görüşmem de olmamıştır . Bu yayın organının yetkililerine sesleniyorum ya bu uydurma bültende benimle ilgili kısmı çıkartın ve özür dileyin ya da yargı önünde hesaplaşalım” ifadelerini kullandı.