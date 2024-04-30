Müfredat meşruiyeti tartışmalı

Haber Merkezi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” başlıklı müfredat taslağına ilişkin ilk değerlendirmesini paylaştı. MEB’in geribildirimler için yeterli süre tanımadığına dikkat çeken ERG; bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulamasını talep etti.

ERG tarafından yapılan açıklamada görüş ve öneriye yeterli zamanın tanınmamasının sürecin meşruiyetine gölge düşürdü ifade edildi.

Açıklamada “Millî Eğitim Bakanlığı’ndan geribildirimler için yeterli süre tanımasını; bilimsel, şeffaf, kapsayıcı bir program geliştirme ve değerlendirme süreci uygulamasını talep ediyoruz” denildi.