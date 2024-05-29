Müfredat yüzyıl öncesinden kalma!

Yaren ÇOLAK

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı ve “parti programı” eleştirilerinin odağı olan ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ müfredatına yönelik tepkiler sürüyor. Müfredatın onaylanmasının ardından çok sayıda siyasi parti, sendika ve veli derneği tepki gösterdi. Eğitim Sen Genel Merkezi’nde yapılan ortak açıklamada müfredatın geri çekilmesi talep edildi. Yapılan açıklamada laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddettiklerini belirtirken gerici müfredat dayatması devam ederse öğrencileri okula göndermeme ve boykot kararının gündemde olduğu dile getirildi.

Açıklamada konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, tarihi yeni, içeriği yüzyıl öncesinin dahi gerisinde olan müfredatın Bakan tarafından onaylandığını hatırlattı. 67 bin 284 öneri ve görüş iletilen müfredatın kısa bir sürede Talim ve Terbiye Kurulu’ndan geçerek imzalandığını söyleyen Irmak, “MEB’in eğitimin tüm bileşenleri ile bir müfredat hazırlaması gerekirdi. Daha da önemlisi pilot uygulamaya gerek kalmadan müfredatın hemen önümüzdeki eğitim-öğretim yılı içinde uygulanmaya başlanacağı açıklanmıştır. Yangından mal kaçırırcasına çok hızlı bir süreç işletilmiştir” diye konuştu.