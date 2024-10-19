Müfredatta amaç AKP ideolojisi

Eğitim Sen, tüm tepkilere ve tartışmalara karşın hayata geçirilen müfredat değişikliğine yönelik değerlendirme raporu hazırladı.

Rapor, yeni müfredatın eğitim sisteminde yaratacağı tahribatı gözler önüne serdi. Eğitim Sen’in müfredat değişikliğini tüm yönleriyle ele aldığı raporda, müfredat ile iktidarın siyasal ideolojisinin öğrencilere aktarılmasının amaçlandığına vurgu yapıldı.

Eğitim Sen’in, “Eğitim Müfredatı Değişiklikleri Değerlendirme Raporu”nda yeni müfredat, tüm yönleriyle ele alındı.

2005, 2009, 2012, 2015 ve 2017 yıllarında yapılan müfredat değişikliklerinin el yordamıyla ve yeterince tartışılmadan yapıldığının altını çizen raporda, 2024 yılında hayata geçirilen müfredat değişikliğinin de benzer şekilde yapıldığı kaydedildi.

Sendikanın raporunda, müfredat değişikliğine yönelik özetle şu tespitler yer aldı:

NEDEN DEĞERLER EĞİTİMİ?

“Değerler alanı antik felsefeden bugüne üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı bir alandır. Ancak karşımıza çıkan sorun; “değerlerin” bir anlama, sorgulama yani bir felsefe meselesi olarak değil de geleneksel veya dini ifadelere dayalı bir kurallar manzumesinin dayatılmasının amaçlanmasıdır.

NEDEN MAARİF?

“Eğitim yerine maarif kelimesinin seçilmesi ideolojik bir tercihtir. Maarif kelimesinin kökeni, ‘Arif, hikmet, hikmetullah’ sözcüklerinden üretilmekte ve İslami referanslara dayanmaktadır. Müfredatta erdem-değer-eylem modeli üzerinden modeli oluşturan iki ana bütünlük alanından ruh ve bedenden ahlaki bilinç oluşturacakları, kâmil insana ulaşmak için kalp ve zihni içeren ruhun ele alınacağı, insanın fıtri, yaradılıştan gelen özelliklerini koruma ve geliştirmeyi amaçladıkları gibi akıldan, bilimden uzak bir öğretim programı ile karşı karşıyayız.

AKP’nin sloganı, ‘Yeni Türkiye Yüzyılı’ ile tüm toplumsal kesimlerin değil bir partinin ideolojisi temel alınmaktadır. Yeni bir, ‘İnsan, devlet, toplum tahayyülüne uygun öğrenci profili’ ve müfredatla eş zamanlı yeni Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesinde yer alan Öğretmen Akademisi/ Milli Eğitim Akademisi ile ‘Manevi değerleri en iyi anlatan öğretmen’ temel atanma kriteri haline getirilerek müfredatın amaçladığı öğrenci profiline uygun öğretmen profili hedeflenmektedir.”

ÖĞRENME AKIŞINI BOZUYOR

Eğitim Sen, yeni müfredata yönelik diğer bazı eleştirilerini ise şu maddeler halinde sıraladı:

•Mevcut programın eksikleri bilimsel araştırmalarla belirlenmemiştir.

•Müfredatta toplumsal cinsiyet eşitliğinin yer almaması büyük eksikliktir.

•Müfredatta yapılan sadeleştirme öğrenme akışını bozucu niteliktedir.

•Yeni müfredat öğretmenlerin inisiyatifini sınırlandırmaktadır.

•Taslak program diye hazırlanan metin, program geliştirme ilkelerine uygun hazırlanmamıştır ve ‘Öğretim programı’ özelliği taşımamaktadır.

•Yeni müfredatın 2024-2025 öğretim yılında, deneme (pilot) uygulaması yapılmadan uygulanması doğru değildir.

•Müfredata ilişkin görüş ve önerilerin ne kadarının dikkate alındığı belirsizdir.