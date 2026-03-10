Müftü atamalarında kriz çıktı

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hatay, Bilecik ve Adıyaman il müftülüklerine yeni atamalar yapıldı. Ahmet Dilek Hatay’a, Ahmet Aktürkoğlu Bilecik’e, Mustafa Düzgüney ise Adıyaman müftülüklerine getirildi.

30 Ocak’ta gerçekleştirilen atamaların, 7 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile iptal edilmesi dikkati çekti.

BU KADAR DA OLMAZ

Krizin perde arkasında yaşananlar, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Yönetim kademesini sil baştan değiştiren ve “Hemşehri atamaları” nedeniyle tartışma yaratan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arğaguş’un atamalardaki acemiliğinin de büyük tartışmalara yol açtığı belirtildi.

TARTIŞMALI ATAMALAR

Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dilek, Aktürkoğlu ve Düzgüney, 30 Ocak tarihli atama kararnamesinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş ve İnsan Kaynakları Genel Müdürü Sinan Kazancı’yı arayarak rahatsızlıklarını bildirdi. Bilecik Müftüsü Ahmet Dilek’in, "Şırnak’tan yeni geldim, Bilecik’te henüz bir yılı yeni doldurdum, Hatay’a gidemem" dediği öne sürüldü.

Mustafa Düzgüney’in de görevi kabul edemeyeceğini yönetime ilettiği bildirildi. Arpaguş’un İstanbul Müftülüğü döneminde yardımcısı olan Ahmet Aktürkoğlu’nun ise “Daha üst düzey bir görev beklediği” iddia edildi.