Müftü bu kez de kitabı hedef aldı: Düşmanımız aynı

BirGün/ANKARA

Çatalca Müftüsü olarak görev yapan Ahmet Mehmetalioğlu, Kıbrıs’ta sahne aldığı sırada fenalaşarak yaşamını yitiren sanatçı Volkan Konak’ın ardından tepki çeken bir açıklama yaptı.

Müftü Mehmetalioğlu, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, "Sahnede gebermiş. Şimdi bize soracaklar; nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu. Böyle bilirdik. Bizim için içen bizim için yanar da elbet" ifadelerini kullandı. Paylaşımın altında çok sayıda yurttaş tepkisini dile getirdi.

Tepkilerin büyümesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya ilişkin resmi bir açıklama yaparak Mehmetalioğlu hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, “İstanbul Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun bazı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin iddiaları içeren haberler üzerine Başkanlığımızca gerekli inceleme başlatılmıştır” denildi.

SORUŞTURMA

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı da kamuoyunda büyük yankı uyandıran olayla ilgili resen adli soruşturma başlattı. Soruşturmanın bizzat Başsavcı Yunus Tunç tarafından takip edildiği ve müftünün cep telefonuna el konulduğu öğrenildi.

KİTAP DA HEDEFİNDE

Kamuoyu tepkisine aldırış etmeden paylaşımlarına devam eden Müftü Mehmetalioğlu, şimdi de Kırmızı Yedi Yayınları’ndan çıkan İktidarın Kılıcı ve Kalkanı: Erbaş’ın Diyanet’i kitabını hedefine koydu.

Hakkında çıkan haberin fotoğrafı ile kitabın kapak fotoğrafını birlikte paylaşan müftü, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik, şunları kaydetti:

“Dün bana, bugün Ali Erbaş'a... Düşmanımız aynı. Hedefleri aynı. Ama biz, cephede birbirimize çelme takmakla meşgulüz.”