Müftü gerçeklikten koptu: Kurt sütüyle beslenen koyun sütü helal mi?

Sosyal medyadaki aktifliği ile dikkati çeken ve tartışmalı açıklamalarda bulunan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar’ın, “Soru-Cevap etkinliği” yeniden aktif hale geldi. Fetvalar konusunda tek yetkilinin Din İşleri Yüksek Kurulu olmasına karşın sosyal medyadan sürekli fetva paylaşan ve fetvaları Diyanet Vakfı’nca kitaplaştırılan Çınar’a gelen sorular ve yanıtlar da dikkati çekti.

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürüklerken Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, “Lale Devri’ni” aratmayacak etkinliklere imza atıyor. Çınar’a iletilen sorular ve Çınar’ın yanıtları, “Ankara İl Müftüsü başka bir ülkede mi yaşıyor?” sorusuna yol açıyor.

KURT SÜTÜYLE BESLENEN KOYUN

Çınar’ın yanıt verdiği sorular arasında, “Kurt sütüyle beslenen koyununun sütü içilir mi?” gibi gerçeklikle bağı zayıf konular da yer alıyor. Çınar, takipçisinin kurt sütüyle beslenen koyunun sütüyle ilgili sorusunu şu ifadelerle yanıtlıyor:

“Evet içilir, helaldir. Kurt sütüyle beslenen koyunun eti de sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural, hayvanlar annelerine tabidir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.”

Haziran 2022’de Ankara İl Müftülüğü’ne atanan Çınar’ın yanıt verdiği diğer bazı sorular ise şöyle sıralanıyor:

>> Telefonun zil sesini Kur'an kıraati sesinden yapabilir miyiz?

>> Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?

>> Kadın adetli ya da cünüpken bebeğini emzirebilir mi?



