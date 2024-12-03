Müftü gerçeklikten koptu: Kurt sütüyle beslenen koyun sütü helal mi?
Sosyal medyadan paylaştığı fetvalarla gündeme gelen Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, “Melekler dişi miydi erkek miydi?” tartışmalarını aratmayacak soru-cevap etkinliğine hız kesmeden devam ediyor. Çınar, sosyal medya hesabından, “Kurt sütüyle beslenen koyunun sütü helal midir? Kur’an ayetleri yüklü telefonla tuvalete girilir mi?” gibi sorulara yanıt veriyor
Sosyal medyadaki aktifliği ile dikkati çeken ve tartışmalı açıklamalarda bulunan Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar’ın, “Soru-Cevap etkinliği” yeniden aktif hale geldi. Fetvalar konusunda tek yetkilinin Din İşleri Yüksek Kurulu olmasına karşın sosyal medyadan sürekli fetva paylaşan ve fetvaları Diyanet Vakfı’nca kitaplaştırılan Çınar’a gelen sorular ve yanıtlar da dikkati çekti.
Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz on milyonlarca yurttaşı yoksulluğa sürüklerken Ankara İl Müftüsü Hasan Çınar, “Lale Devri’ni” aratmayacak etkinliklere imza atıyor. Çınar’a iletilen sorular ve Çınar’ın yanıtları, “Ankara İl Müftüsü başka bir ülkede mi yaşıyor?” sorusuna yol açıyor.
KURT SÜTÜYLE BESLENEN KOYUN
Çınar’ın yanıt verdiği sorular arasında, “Kurt sütüyle beslenen koyununun sütü içilir mi?” gibi gerçeklikle bağı zayıf konular da yer alıyor. Çınar, takipçisinin kurt sütüyle beslenen koyunun sütüyle ilgili sorusunu şu ifadelerle yanıtlıyor:
“Evet içilir, helaldir. Kurt sütüyle beslenen koyunun eti de sütü de helaldir. Çünkü bu konuda genel kural, hayvanlar annelerine tabidir. Buna mukabil koyun sütüyle beslenen kurt yavrusunun, büyüdüğünde eti de sütü de caiz olmaz.”
Haziran 2022’de Ankara İl Müftülüğü’ne atanan Çınar’ın yanıt verdiği diğer bazı sorular ise şöyle sıralanıyor:
>> Telefonun zil sesini Kur'an kıraati sesinden yapabilir miyiz?
>> Kur'an ayetleri yüklenmiş telefonla tuvalete girilebilir mi?
>> Kadın adetli ya da cünüpken bebeğini emzirebilir mi?
KİTAPLAŞTIRILAN FETVALAR
Çınar, “Fetva paylaşmak” için kullandığı ve zaman zaman soru-cevap da yaptığı sosyal medya hesabından yeni kitabını da duyurdu. Çınar’ın sosyal medya paylaşımında, “Fetvaların basılması ve kitap olarak temin edilmesi hususunda zaman zaman tarafıma sorular geliyordu. Günlük paylaştığım fetvalar Bir Müftünün Kaleminden Fetvalar ismiyle kitaplaştırılmış ve TDV Yayınevinden çıkmıştır” ifadelerini kullandı.
Çınar’ın kitap duyurusunun ardından gözler, tartışmalı fetvalara çevrildi. Sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevaplar ile fetva konusunda adeta çığır açan Çınar’ın tartışmalı bazı fetvaları şöyle sıralandı:
>> Altın ve gümüşe zekat düşerken inci, elmas, pırlanta ve zümrüte zekat düşmemektedir.
>> Burs alan öğrencilerin de zekat vermesi gerekmektedir.
>> Alaturka tuvaletin bulunduğu yerde zaruret olmadıkça boy aptesti veya normal abdest almak uygun değildir.
>> Zebra ve çekirge yenilmesi helaldir.
>> Yabani merkebin (eşeğin) eti de sütü de helaldir.