Müftü kaçarsa sorumlusu yargı

Eskişehir Beylikova müftüsü olduğu dönemde çocuğa karşı cinsel istismar ve taciz suçunu işlediği gerekçesiyle yargılanan İshak Yıldırım, geçen günlerde üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasında "İshak Yıldırım’ın sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunup çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz suçunu işlediği” vurgulayarak 19 yıla kadar hapsini talep etti.

Ancak Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi yurtdışı çıkış yasağını, polis merkezine giderek imza atması şartıyla uygulanan adli kontrol kararını ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak tepki çeken bir karara imza attı. 19 Eylül Cuma gününe ertelenen duruşmada karar çıkması bekleniyor.

Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğunu cinsel istismar ve tacize maruz bırakmakla suçlandı. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını karakol ifadesinde anlattı. Taciz mesajlarının çıktıları da polise teslim edilirken gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. BirGün’ün ortaya çıkardığı olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı 11 Ocak 2025’te müftünün tutuklandığını açıkladı.

69 GÜNDE TAHLİYE EDİLDİ

Yıldırım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Yıldırım savunmasında, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum” dedi.

Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül, İshak Yıldırım’a sahip çıkıp “Müftümüzün arkasındayız” diye açıklama yaptı. Tanıklar ise Müftü Yıldırım’ın öğrencileri gezi adı altında Battalgazi Türbesi’ne götürdüğünü ve orada da kız çocuğuna dokunduğunu anlattı. Ancak mahkeme, “Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu” gerekçesiyle İshak Yıldırım’ı 69 gün sonra tahliye kararı verdi. Mahkeme 21 Mart’ta Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazdı.

IŞIK HIZINDA GÖREVE İADE

Dava devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı, açığa alınan İshak Yıldırım’ı göreve iade edip Sinop’a vaiz olarak görevlendirdi. Karada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın da imzasının yer aldığı görüldü. Ancak Sinop’ta düzenlenen eylemler ve protestolar nedeniyle bu karardan geri adım atıldı, Yıldırım göreve başlayamadı. Skandallar zincirine imza atılan davanın üçüncü duruşması ise 11 Eylül 2025’te görüldü. Yıldırım, 14 yaşındaki kızını tanık olarak mahkemede dinlettirdi. Çocuk, “Babasının suçu olmadığını” söyledi, Yıldırım ise İstanbul’a taşındığını anlattı.

KAÇARSA NE OLACAK?

Savcılık mütalaasında ise “İshak Yıldırım’ın sarkıntılık suretiyle cinsel istismarda bulunup çocuğa karşı zincirleme cinsel taciz suçunu işlediği” vurgulanarak 19 yıla kadar hapsi talep edildi.

Savcı, “Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini” talep etse de Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti oy birliğiyle Yıldırım’ın, yurtdışı çıkış yasağını, polis merkezine giderek imza atması şartıyla uygulanan adli kontrol kararını ve mağdur çocuğun ikametine 300 metreden fazla yaklaşmaması şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırdı. 19 Eylül Cuma gününe ertelenen duruşmada karar çıkması bekleniyor.