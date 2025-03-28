Müftü, ‘mesajları eşim attı’ demiş

Çocuğa karşı cinsel tacizden tutuklanan Eskişehir Beylikova İlçe Müftüsü İshak Yıldırım’ın ilk duruşmada, “Mesajları ben değil eşim attı” şeklinde savunma yaptığı için serbest bırakıldığı anlaşıldı. İddiaya göre, Müftü İshak Yıldırım, kentteki bir imam hatip ortaokulunda din dersine girerken 12 yaşındaki 7’nci sınıf öğrencisi kız çocuğuna istismar dolu mesajlar atmaya başladı. Çocuk, 7 Ocak 2025’te yaşadıklarını karakol ifadesinde anlattı.

Taciz mesajlarının çıktıları da polise teslim edilirken gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Yıldırım, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. BirGün'ün ortaya çıkardığı olayın ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı müftünün tutuklandığını açıkladı. 11 Ocak 2025’te tutuklanan İshak Yıldırım’ın soruşturması davaya dönüştü. Davanın ilk duruşması, 21 Mart’ta Eskişehir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Yıldırım savunmasında, “İddia edilen mesajların hiçbirini ben yazmadım, bu mesajlar tamamen eşim Bedia Yıldırım ve mağdure arasındaki mesajlaşmalardır. Bu yüzden ben mağdur çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediğimi de kabul etmiyorum. Eşim ‘Ne oluyor, sen kiminle mesajlaşıyorsun’ diyerek telefonu elimden aldı, sonrasında mağdurun mesajlarını görünce, karşısındakinin bir çocuk olup olmadığını bilmeden sanki ben evlilik ilişkime zarar verecek bir davranışta bulunuyorum zannı ile ve panik atak rahatsızlığının olması sebebiyle o anki ruh haliyle mağdurla sanki benmişim gibi mesajlaşmaya başladı. Yani dosyada suç kapsamında değerlendirildiği iddia edilen mesajların hiçbirisini ben yazmadım…” dedi.

Yıldırım’ın eşi Bedia Yıldırım ise mahkemede, “Evde eşim ve çocuklarımla bulunduğumuz sırada eşim telefonuyla uğraşıyordu, yüz ifadesinin değişmesi üzerine 'sen kiminle mesajlaşıyorsun' diye sordum, öğrencisi olduğunu söyledi ancak ben kıskandığım için görmek istedim… Bunun üzerine ben de sanki eşimmişim gibi mesajlaşmaya başladım” diye konuştu. Tanıklar, Müftü Yıldırım’ın öğrencileri gezi adı altında Battalgazi Türbesi’ne götürdüğünü ve orada da kız çocuğuna dokunduğunu anlattı.

MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Bu ifadelerin ardından mahkeme, “Suç vasfının sanık lehine değişme ihtimali olduğu” gerekçesiyle İshak Yıldırım’ı tahliye etti. Mahkeme aynı gün, Eskişehir L Tip Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na tahliye müzekkeresi yazarak, 69 gündür tutuklu olan İshak Yıldırım’ın tahliye edilmesini istedi.