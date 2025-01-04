Müftüden yurttaşa: Boş konuşma

Aralarında icracı bakanlıkların da olduğu çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, “Algıyı terse çevirme” seferberliği başladı. BirGün’ün haberlerine yanıt vermek isteyen Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı’nın, “Diyanet bütçesi marjinal bir grup tarafından eleştiriliyor” sözlerini camide tekrarlayan Bolu Müftüsü cemaatten, “Siyaset yapma” tepkisini gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 2025 yılı için verilen 130,1 milyar TL’lik bütçe, fahiş harcamalarla gündeme gelen başkanlığa yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi. Kamuoyunda büyüyen tepkiler üzerine başkanlık, “Bütçeyi anlatma” seferberliğine düştü. Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı, Diyanet TV yayınına katılarak, Diyanet’in bütçesinin genel bütçe içindeki payının yüzde 1’in altında olduğunu söyledi. Diyanet’in bütçesini ver harcamalarını eleştirenleri, “Devletin bekasına kötülük yapan marjinal grup” olarak nitelendiren Irmaklı’nın sözleri camilerde de yankılandı.

Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, camide verdiği vaazda, “Diyanet üzerine bol miktarda algı operasyonları yapılıyor” dedi. Irmaklı’nın, “Marjinal grup” suçlamasını minberden tekrarlayan Demirbaş, “Genel bütçenin yüzde 0,9’udur Diyanet’e verilen bütçe. Bizim elimiz kolumuz bağlansın mı çalışmayalım mı? Boş konuşuyorsun” ifadelerini kullandı.

Bir kamu çalışanıyla arasında geçtiğini öne sürdüğü diyaloğu da anlatan Müftü, şunları kaydetti: “Dün bir caminin engelli erişimi yapılacak. Hanımefendiyi çağırdık müdürlükten, arada şöyle bir laf kullandı, ‘Hocam Diyanet’in bu kadar parası var, bunu zamanında niye yapmıyorlar?’ Sen ne konuşuyorsun dedim ya. Genel bütçenin içinde bizim payımız nedir? Kardeşim dedim yüzde 0,9. Diyanet’in 150 bin personel var, boş konuşma dedim ya.”

CEMAATTEN TEPKİ

Müftü Demirtaş’ın sözlerine cemaat tepki gösterdi. Demirtaş’ın sözlerini yarıda kesen cemaat, “Siyaset yapma” diyerek tepkisini dile getirdi.