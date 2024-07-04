Müftülüğün Kuran kursunda tavandaki alçı düştü: 2 çocuk yaralandı

Kastamonu Müftülüğü'ne bağlı Hacı Kemal Pattabanoğlu Kuran kursunun tavanındaki alçının bir bölümü düştü. Düşen alçı parçalarının üzerlerine isabet etmesi nedeniyle yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da Kuran kursunda üzerlerine alçı tavandan parçalar düşen 2 çocuk hafif yaralandı.

Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde yer alan ve Kastamonu Müftülüğüne bağlı olan Hacı Kemal Pattabanoğlu Kuran kursunun tavanındaki alçının bir bölümü düştü.

Söz konusu alçı parçaları üzerlerine düşen 2 çocuk yaralandı.

Yaralı çocuklar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.