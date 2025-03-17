Müftülük değil, ilçe milli eğitim gibi: İmam sınıfta, öğrenci camide

AKP iktidara geldikten sonra eğitimde gericileşme hamleleri yapmaya başladı. 23 yıldır da bu hamleler hız kesmeden devam ediyor. Son yıllarda ise bu durum o kadar çok arttı ki Diyanet İşleri Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı gibi, müftülükler ise milli eğitim müdürlüğü gibi çalışmaya başladı. Bunun en net örneği ise Malatya Darende’de yaşıyor. Darende İlçe Müftülüğü’nün sosyal medya hesabına girenler ülkede şeriat olduğunu ve eğitimin de müftülükler eliyle yürüdüğünü düşünebilir. Müftülüğün neredeyse her paylaşımı eğitimle ilgili. ÇEDES ve 4-6 Yaş Kuran kursları müftülüğün asli işi olmuş durumda. Yapılan 3 paylaşımdan ikisi öğrencilerle yapılan etkinliklerden oluşuyor.

BirGün geçen yıl 14 Nisan’da ÇEDES etkinliklerinde dini faaliyetlerin ağırlığından kaynaklı CİMER’e soru sorumuştu. “ÇEDES projesi kapsamında düzenlenen dini etkinlikler ve cami temizliği gibi eylemlere ilişkin denetim yapılmış mıdır? Yapıldıysa bu etkinlikleri yaptırılan kişiler hakkında herhangi bir işlem uygulanmış mıdır?” sorusuna 15 Nisan’da Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından cevap verilmişti. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta “ÇEDES’in okul dışı bir “kulüp çalışması” olduğu belirtilmiş ve “ÇEDES Projesi bir din eğitimi, öğretimi değildir. Bahsi geçen çalışmalar proje faaliyetlerinde yer almayan münferit bir uygulamadır. Konuyla ilgili gerekli incelemeler yapılmaktadır” denilmişti.

Ancak bu açıklamaya karşın Türkiye’nin her yerinde ÇEDES deyince akla dini eğitim geliyor. Darende’de ise müftülük bütün işini gücünü bırakmış ÇEDES bahanesiyle okullardan çıkmaz hale gelmiş durumda.

Bugünün BirGün'ü

İşte Müftülüğün sadece yılbaşından bu yana yaptığı paylaşımlara göre etkinlikleri şöyle:

• 3 Ocak: Yeşiltaş Şehit Ali Gökçe İlk-Ortaokulu öğrencileri, Yeşiltaş Mh. Cami’sine götürüldü.

• 7 Ocak: Nurkuyusu Mh. İlkokulu ve Karabacak Mh. İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.

• 9 Ocak: Şube Müdürü Abuzer Özdemir Vehbi Güzel 7-10 yaş grubu Kuran kursu öğrencilerini ziyaret etti.

• 10 Ocak: Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, Mehmet Fevzi Erdem Cami’sine götürüldü.

• 14 Ocak: Irmaklı İlk-Ortaokulu öğrencilerini, Irmaklı Mh. Cami’sine götürüldü.

• 15 Ocak: Hacı Hasan Başer Ortaokulu öğrencileri, Mehmet Salih Cami’sine götürüldü. Ayvalı Mh. Ortaokulu öğrencileri ziyaret edildi.

• 17 Ocak: Ayvalı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ziyaret edildi. Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, Balaban Mh. Abdurrahman Erzincani Cami’sine götürüldü.

• 29 Ocak: Sömestr tatilinde Gençliğe Değer Projesi kapsamında İlçe Müftülüğü ve gençlik koordinatörlüğü 60 erkek öğrenciye ara dönem kampı düzenledi. Hacı Bekir Cami’sinde 2 gün düzenlenen kampın ilk gününde öğrencilerimize hitap eden İlçe Müftü Vekili Abuzer Özdemir kampa katılan öğrencilerle bir araya geldi. Kampta, hadis etkinliği, çeşitli oyunlar ve sinema etkinliği gerçekleştirildi.

• 4 Şubat: ÇEDES Balaban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerini ziyaret edildi.

• 6 Şubat: Nurkuyusu Mh. İlkokulu ve Karabacak Mh. İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi. Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu öğrencilerini Hacı Bekir Cami’sine götürüldü. Mahmut Halime Karcı 4-6 yaş Kur’an Kursu’nda öğrencilerin motivasyonunu artırmak için ikinci döneme başlama etkinliği düzenlendi.

• 8 Şubat: Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, Mehmet Fevzi Erdem Cami’sine götürüldü.

• 10 Şubat: Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu öğrencileri ziyaret edildi. Hacı Hasan Başer Ortaokulu öğrencileri, Mehmet Salih Cami’sine götürüldü.

• 14 Şubat: Osman Hulusi Ateş İmam-Hatip Lisesi öğrencileri ziyaret edildi. Darende Anadolu Lisesi öğrencileri, Hacı Bekir Cami’sine götürüldü. İlçe Vaizi Ahmet Esin ve Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörü Süleyman Dündar çocuklarla etkinlik yaptı. Yavuzlar Mh. Adem Keleş İlkokulu öğrencileri ise Yavuzlar Mh. Yeni Cami’sine götürüldü.

• 17 Şubat: Kaymakamım Sn. Şeref Gülyer, İlçe Müftüsü Sn. Sinan Şen ile birlikte Mahmut Halime Karcı ve Vehbi Güzel 4-6 Yaş Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Ziyaret sırasında küçük çocuklara türban taktırılması dikkat çekti.

• 19 Şubat: Osman Huusi Ateş İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zaviye Mh. Ulu Cami’sine götürüldü. Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu öğrencileri ziyaret edildi.

• 20 Şubat: İlçe müftülüğü engelli koordinatörlüğü ve gençlik koordinatörlüğü bünyesinde Cumhuriyet İlköğretim Okulunda eğitim gören özel öğrenciler ziyaret edildi.

• 27 Şubat: İlçe Vaizi Ahmet Esin ilçede bulunan erkek yurtlarını ziyaret etti. Paylaşımda “milli ve manevi değerlerimizin önemine vurgu yapılmış, şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar edilmiştir” denildi. Balaban İlk-Ortaokulu öğrencileri, Balaban Mh. Abdurrahman Erzincani Cami’sine götürüldü.

• 28 Şubat: ÇEDES kapsamında Karabayır İlk ve Ortaokulu öğrencileri Karabayır Mh. Cami’sine götürüldü. Din görevlisi Ömer Çolak tarafından "Sevgi, Dostluk ve Merhamet" konulu program gerçekleştirildi.

• 4 Mart: Ahmet Esin ve Din Hizmetleri Uzmanı ve Gençlik Koordinatörümüz Süleyman Dünda Darende Anadolu Lisesi öğrencilerine "Ramazan-ı Şerif ve Oruç İbadeti" konulu konferans verdi.

• 5 Mart: Mehmet İzzet Paşa Ortaokulu ile Ilıca Mh. İlk ve Ortaokulu öğrencileri ziyaret edildi.

• 7 Mart: Balaban Mh. Gökderen İlkokulu öğrencileri ziyaret edildi.

• 13 Mart: ÇEDES kapsamında Osman Hulusi Ateş Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencilerini, Zaviye Mh. 1. Etap Toki Cami’sine götürüldü. İlçe vaizi Ahmet Esin ve Din Görevlimiz Hulusi Gümüşsay çocuklarla etkinlik gerçekleştirdi.

• 14 Mart: Somuncubaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Nurkuyusu Mh. İlkokulu ziyaret edildi. Osman Hulusi Ateş İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri, Zaviye Mh. Ulu Cami’sine götürüldü.

• 15 Mart: Ayvalı Mahallesi din görevlileri, 7-10 yaş grubu Kur’an kursunda eğitim gören çocuklarla iftar yemeği düzenledi.